«البنك الأفريقي للتنمية» يشيد بقرارات الرئيس السيسي في مجال الطاقة المتجددة

أشاد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية الدكتور أكينوومي أديسينا اليوم الثلاثاء، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الشجاعة التي اتخذها من أجل تسريع وتيرة الإنجازات في مجال الطاقة المتجددة.

تصريحات «أديسينا» خلال اجتماعات البنك الأفريقي

وقال أديسينا في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإنجازات التي تحققت في مصر تثبت أن التغيير يمكن أن يحدث بسرعة متى وجدت إرادة حقيقية.

مشاركة محافظ 81 دولة بالاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي

ويشارك في الاجتماعات السنوية، محافظو81 دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الإفريقي، كما يشهد الحدث حضور محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية، وكبار المسئولين من القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية.