رئيس البنك الأفريقي للتنمية: على المؤسسات المالية توفير تحفيزات أكبر للاستثمارات الخضراء

قال رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الدكتور أكينومي أديسينا، «أأطلقنا التحالف المالي الأفريقي للمناخ بهدف الجمع بين مختلف المؤسسات المالية وبورصات في أفريقيا لضمان منظومة بيئية مالية متكاملة»، مشيرًا إلى أنَّه يجب على المؤسسات المالية السعي إلى دمج التمويلات المناخية مع توفير تحفيزات أكبر للاستثمارات الخضراء على مستوى القارة الأفريقية، ويمكن أن يؤدي هذا إلى استخدام السندات الخضراء لتعبئة التمويلات الخضراء العالمية لفائدة أفريقيا، إذ أنها تمثل حاليا 0.2% من أصل 2.6 تريليون دولار من السندات الخضراء العالمية الصادرة حتى 2022.

وأضاف أديسينا، في كلمته خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بشرم الشيخ، التي نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ البنك أصدر أكثر من 10 مليارات دولار من السندات الخضراء في السنوات العشر الماضية، مما سمح لنا بدعم مشاريع خضراء متنوعة مثل محطات معالجة المياه بمصر التي توفر المياه 3.3 مليون شخصا.

وتابع أنَّ مصر اتخذت قرارات سريعة سمحت بتسريع وتيرة الإنجازات في مجال الطاقات المتجددة، مشيرًا إلى أنَّه يتعين علينا ضمان تمويلات متزايدة من طرف القطاع الخاص، لذلك تمّ إطلاق تحالف من أجل البينة الخضراء التحتية بأفريقيا «أجية»، والتي سوف تعمل على تسريع استثمارات القطاع الخاص في الطاقات المتجددة والمشروعات الخضراء والهيدروجين الأخضر، إذ نخطط لتعبئة 500 مليون دولار من أجل التمويل وإعداد المشاريع باستخدام منصات الأسهم الخضراء وتعبئة 10 مليارات دولارات لتمويل القطاع الخاص للبنية التحتية الخضراء في أفريقيا.

وأكمل: «نعمل مع القطاعين الخاص والعام في برنامج (من الصحراء إلى الكهرباء) بقيمة 20 مليون دولار لتطوير أكثر من 10 آلاف ميجا وات عن طريق الطاقة الشميسة وتوفير الكهرباء لـ250 مليون شخص»، متابعًا أنَّ البنك ينشر ائتمانية جزئية لدعم تعبئة التمويل الخاص بقيمة 195 مليون يورو.