«DMC» تبرز ملف الوطن «العاصمة الإدارية ثوب جديد للحكومة»

عرضت قناة «DMC»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بموضوع الرقمنة وحوكمة الجهاز الإداري بالجمهورية الجديدة، بعنوان «العاصمة الإدارية ثوب جديد للحكومة».

العاصمة مهيئة لاستقبال الموظفين والسكان

قال الكاتب الصحفي احمد عامر، إن العاصمة الإدارية الجديدة لن نقدر قيمتها الفعلية إلا بعد مرور 3 أو 4 سنوات، موضحًا أن العاصمة مهيئة تماما لاستقبال الموظفين والسكان، وجاهزة لكل المجالات، كما أن المدينة الأولمبية تضم استاد يسعى لـ90 ألف متفرج، مشيرًا إلى ان هذه العاصمة ستُحدث نقلة حضارية كبيرة، كونها أحدث صيحة من كل النواحي، إذ انها تضم تكنولوجيا متطورة والنهر الأخضر والحي الحكومي وكل الخدمات فضلا عن وجود كلا من المجالس الوزراء والنواب والشيوخ والوزارات المتنوعة بها.

العاصمة الإدارية تخفف الازدحام بالقاهرة

وأضاف «عامر»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «DMC»، أن العاصمة الإدارية الجديدة ستخفف الازدحام عن القاهرة، وبالتالي ستؤثر بالإيجاب على العاصمة القديمة، إذ أنها ستبرز جمال وسط البلد والمباني التاريخية إلى جانب جمال وعظمة القاهرة الإسلامية.