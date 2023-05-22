رئيس شركة العاصمة الإدارية: نسابق الزمن لتقديم خدمات متميزة

خالد عباس: أوتوبيسات لنقل المواطنين وربط العاصمة بجميع المحافظات و6 جامعات دولية و14 مدرسة لتقديم الخدمات التعليمية

قال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن جنود العاصمة الإدارية الجديدة يسابقون الزمن لتقديم خدمات متميزة لرواد المدينة، وسيتم إطلاق أول تطبيق إلكترونى لرواد المدينة قريباً.. وإلى نص الحوار:

ما آخر تطورات الانتقال للعاصمة الإدارية؟

- جنود العاصمة الإدارية الجديدة يسابقون الزمن لتقديم خدمات متميزة لرواد العاصمة الإدارية الجديدة، والخدمات التى نسعى لتقديمها للمواطنين خدمات بمواصفات عالمية، تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحتى الآن تم انتقال موظفى 20 وزارة و11 هيئة وجهة حكومية يعمل بها 14 ألف موظف، انتقلوا بالكامل للعمل من هناك وفقاً للجداول الزمنية المحددة سلفاً مع رئاسة مجلس الوزراء. وبحلول منتصف شهر يونيو القادم سيتم الانتهاء تماماً من انتقال باقى وزارات الدولة طبقاً للخطة الزمنية، يليه انتقال موظفى مجلس الوزراء بالكامل، وبدأ بالفعل عقد جلساته فى العاصمة الإدارية منذ عدة شهور.

وماذا عن انتقال باقى الوزارات الحكومية؟

- العاصمة الإدارية الجديدة تستقبل أسبوعياً انتقال موظفى 3 وزارات للعمل بالحى الحكومى، والانتقال يتم بشكل مدروس، حرصاً على تذليل كافة العقبات التى قد تواجه أى وزارة خلال الانتقال للعاصمة، خاصة أننا الآن نُعتبر فى مرحلة تجريبية، وفترة انتقالية، ومع وصول باقى الوزارات واستقرار العاملين بالحى الحكومى، ستبدأ على الفور هذه الوزارات فى التعامل مع ملفات المواطنين لتقديم خدماتها بشكل طبيعى.

وماذا عن الحياة الطبيعية بالعاصمة، هل بدأت بالفعل؟

- نعم لدينا سكان، وجارٍ الآن تسليم الوحدات السكنية الخاصة بالموظفين الراغبين فى السكن بالعاصمة الإدارية الجديدة، والسكن بمدن حدائق العاصمة ومدينة بدر، على أن يتم الانتهاء من هذا الملف بالكامل فى أقرب وقت ممكن والعاصمة الإدارية الجديدة تضم عدداً لا بأس به من الأسر التى تعيش فى عمارات حى «R 3»، حيث يعيش هناك 30 أسرة تقريباً، وهناك أسر جديدة فى طريقها للإقامة الكاملة، وجهاز المدينة يسابق الزمن لتقديم خدمات متكاملة لهذه الأسر، والحياة بدأت تدب فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهناك تعاون مع وزارة النقل لتوفير أوتوبيسات لنقل المواطنين من وإلى العاصمة، لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى القطار الكهربائى والمونوريل، والعاصمة تتمتع بوجود 5 إلى 6 جامعات دولية و14 مدرسة، لتقديم خدمات تعليمية متنوعة ومتميزة، حيث تنضم سنوياً مدارس وكليات وجامعات جديدة، وينضم إليها طلاب جدد بشكل دائم.

وماذا عن الخدمات الطبية وغيرها من خدمات الحياة اليومية التى توفرها العاصمة للمواطنين؟

نعمل على إنشاء مستشفيات لخدمة السكان والمحال التجارية بدأت تقديم خدماتها للسكان الجدد

- نعمل على إنشاء العديد من المستشفيات، سواء الحكومية أو الخاصة، وستتوافر بها الخدمات الطبية لتقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين الذين يقطنون بالعاصمة الإدارية، والمحال التجارية بدأت تعمل بالفعل لتقديم خدماتها للسكان الجدد، وكل السلع متوافرة، والأمن متوافر بشكل كبير فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهناك طفرة حقيقية، وكل يوم لدينا جديد نقدمه للمواطنين، لأن الجميع يعمل لتحقيق هدف واحد.

وما الجديد الذى تقدمه شركة العاصمة للعاصمة الإدارية الجديدة؟

- جميع الخدمات بالمدينة تتم إدارتها بالكامل بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وسيتم قريباً إطلاق أول تطبيق إلكترونى لرواد المدينة، حيث نسعى لتوفير جودة حياة للمواطن تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ونستهدف تقديم خدمات متكاملة، بشتى نواحى الحياة، وهناك خطوط مواصلات ذكية تعمل بالعاصمة الإدارية، وسيتم قريباً إطلاق تاكسى العاصمة، وذلك بخلاف الحدائق والمتنزهات ودور العبادة والمنطقة الترفيهية، ويتم حالياً التجهيز لبرنامج كامل للتعريف بالعاصمة الإدارية من خلال إقامة أحداث رياضية وفنية وثقافية متنوعة للترويج للمدينة والتعريف بحجم المجهود الذى تم بذله فى المشروعات هناك.

جميع المشروعات تموَّل من الاستثمار مع الشركات وطرح الأراضى.. ونمتلك 230 ألف فدان «أصول»

من حين لآخر تخرج علينا قنوات معادية وتردد أن العاصمة الإدارية يتم بناؤها من الموازنة العامة للدولة، ما ردك على هذا الكلام؟

- شركة العاصمة الإدارية الجديدة لا تتقاضى أى أموال من الموازنة العامة للدولة، وجميع المشروعات يتم تمويلها بالكامل من خلال الاستثمار مع الشركات ومن خلال طرح الأراضى الجديدة، ولدينا بالفعل شركات كبرى عالمية تعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، نظراً لحجم الأصول التى تمتلكها وتقدَّر بـ230 ألف فدان، وانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية يهدف لتقديم خدمة للمواطنين بأحدث الطرق، والتعاون بين الوزارات من خلال برامج تشاركية بالإنترنت بلا أوراق وجوابات ودفاتر، والتحول الرقمى يشمل الأرشيف الإلكترونى، حيث تم إدخال 190 مليون ورقة ووثيقة للحفظ على الكمبيوتر المركزى، ولدينا برامج تشاركية تم توزيعها على الوزارات للتيسير على المواطنين، بخلاف برامج مراجعة أمنية للحماية من الاختراقات، وهناك شبكة داخلية بين الوزارات لنقل البيانات والوثائق، فى إطار من سرية البيانات.

وما هى آليات عمل المطورين العقاريين بالعاصمة؟

- هناك اشتراطات فنية تحكم عمل المطورين العقاريين فى البنية الأساسية، لتوفير متطلبات خاصة غير موجودة بباقى المدن المصرية وفى مقدمتها الارتفاعات والمساحات الخدمية وغير ذلك من ضوابط الاستدامة، والعمارة الخضراء، وهناك إقبال كبير من المطورين العقاريين وشركات الإنشاء والتعمير التى تريد الاستحواذ على الأراضى، وقريباً سيتم فتح بيع الأراضى مرة أخرى، بالتزامن مع بدء مرحلة التخطيط للمرحلة الثانية من المشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة، وسيتم البدء فى تنفيذ البنية التحتية للمرحلة الثانية فى 2024. وتم طرح مناقصة وتقدم لها 4 مكاتب عالمية للتخطيط للتعاقد معهم، وسيتم تقديم كل التيسيرات لأى مستثمر أو مطور يتقدم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث نوفر جميع الأنشطة أمام المستثمرين، وجارٍ الآن التجهيز لبدء المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة نهاية العام الجارى، ونقدم تقريراً ربع سنوى للدولة بما تم إنجازه من مشروعات، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين لتقديم أفضل خدمة ممكنة لرواد العاصمة الإدارية الجديدة.

الترويج للاستثمار

نعمل على الترويج للفرص المتاحة للاستثمار مع عدد من الشركات الكبرى بدول الخليج، وجارٍ الإعداد خلال الفترة المقبلة لطرح مشروعات جديدة فى العاصمة الإدارية، وليس لدينا الآن تعثر لأى شركة تعمل داخل العاصمة، فكل الشركات تعمل بشكل مستمر طبقاً للجداول الزمنية، ولا يوجد تعطل فى المشروعات، حيث تذلل كل العقبات أمام المستثمرين وتشجع الاستثمارات الخليجية بشكل خاص، والاستثمار بالعاصمة بشكل عام.