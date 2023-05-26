«آدم» أصغر بطل كاراتيه بدمياط.. حصد بطولات في عمر 4 سنوات

بالرغم من سنه الصغيرة، إلا أنه أخذ على عاتقه أنّ يكون متفوقًا في رياضة الكاراتيه، ليصبح آدم العفيفي البالغ من العمر 4 أعوام، واحدًا من أصغر أبطال لعبة الكاراتيه في دمياط، وذلك بعد حصوله على المركز الثاني في البطولة التنشيطية على مستوى الجمهورية خلال شهر أبريل الماضي.

آدم يعشق الكاراتيه والسباحة

يحكي «آدم» لـ«الوطن»، أنه يعشق الكاراتيه والسباحة، وعلى الرغم من صغر سنه إلا أنه كان يؤدي حركات الكاراتيه في المنزل، واشترك في تدريب الكاراتيه بمكتبة مصر العامة لتنمية موهبته وذلك في سن الثالثة، وتذهب والدته معه كل التدريبات، إذ تشجعه على الاستمرار في تحقيق حلمه.

تكثيف التدريب إلى أن حصل على المركز الأول

تلتقط مروة والدة الطفل ذو الأربع سنوات، طرف الحديث، إذ تروي أنها تفاجئت بتميز آدم غير العادي في رياضتي الكاراتيه والسباحة، فكان يستجيب للتدريب، وأخبرها مدربه أنه رشحه لبطولة المحافظة في الكاراتيه، وبالفعل بدأ في تكثيف التدريب إلى أنّ حصل «آدم» على المركز الأول في بطولة الكاراتيه التنشيطية على مستوى محافظة دمياط وذلك في عام 2022، مما شجعه على المشاركة في بطولة الجمهورية التنشيطية التي أقيمت في أبريل الماضي، وحصل فيها على مركز ثانِ هذا العام، فضلًا عن نيله شهادات تقدير عديدة.

وبجانب تميز الطفل الصغير في الكاراتيه، أظهر براعة في السباحة، ويحلم بالمشاركة في بطولات بها: «آدم في تمهيدي رياض أطفال، وهو متفوق في دراسته، ولما طلب أنه يشارك في تدريبات الكاراتيه، وافقت لأن الرياضة لها دور كبير جدا في تنمية العقل والجسم، والحمدلله هو أخد بطولتين في فئة تحت السن للكاراتيه، وإن شاء الله هيشرف مصر وياخد بطولات على مستوى العالم».