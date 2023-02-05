أبطال مصر في الكاراتيه يحصدون ذهبية وفضية ببطولة «البريمييرليج»

قال عبد الله هشام الحاصل على ذهبية بطولة البريمييرليج، إن الكاراتيه ينقسم إلى «الكاتا والكوميتيه»، ويتدرج اللاعب من الحزام الأبيض وصولًا إلى «الأسود»، مشيرًا إلى أن التنافس بالمسابقات والبطولات، يبدأ من الحزام الأخضر.

وأضاف «هشام» في حوار على فضائية «dmc»، أن لاعب الكاراتيه الكومتيه، يركز أكثر على البطولات أكثر من التركيز في التدرج للحصول على الأحزمة المتقدمة، غير أن معظم لاعبي منتخب مصر حاصلين على الحزام الأسود، ما بين دان 1 ودان 2، لافتًا إلى أن الحزام الأسود، يتضمن 10 درجات، كما أن هناك العديد من البطولات داخليًا وخارجيًا.

وتابع الحاصل على ذهبية بطولة البريمييرليج، أن الكاراتيه الكاتا هو الأداء الفردي لللاعب، ويعتد على أداء الحركات، أما الكاراتيه الكومتيه هو مباراة بين لاعبين، ويتم فيه توجيه الضربات بينهما.

وأوضحت سلمى ياسر 21 سنة وطالبة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، الحاصلة على فضية بطولة البريمييرليج، أنها المشاركة الأولى لها في البريمييرليج، غير أنها شاركت بالعديد من البطولات الأخرى، بمصر وتركيا وأندونسيا وروسيا، لافتة إلى أن هذه البطولة هي البطولة الأولى بهذا الموسم، وحققت المركز الثاني، كما حققت المركز الثاني ببطولة مصر كما حصدت المركز الأول بالبطولة العربية.