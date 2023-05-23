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الرئيس السيسي يلتقي المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية

كتب:

محمد أبو عمرة
03:41 م | الثلاثاء 23 مايو 2023
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في شرم الشيخ، مع ناردوس بيكيلي توماس، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «نيباد».

تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج القاري

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد متابعة الموقف التنفيذي لأولويات الرئاسة المصرية الحالية للنيباد، والتي تمثل الذراع التنموي للاتحاد الأفريقي، وذلك خلال الفترة من 2023-2025، خاصةً ما يتعلق بحشد الموارد المالية التي تُمكِن من تنفيذ المشروعات القارية الرائدة لأجندة أفريقيا التنموية 2063، فضلاً عن تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج القاري، بما فيها اتفاقية التجارة الحرة القارية، بالإضافة إلى دعم المبادرات الهادفة إلى تطوير التنمية في أفريقيا، خاصة مشروعات البنية التحتية والتحول الصناعي.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.