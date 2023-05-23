ممثل «الدستور» في الحوار الوطني: نطالب بتهيئة البيئة التشريعية لجذب الاستثمار

أكد المهندس عمرو الكيلاني، ممثل حزب الدستور، ضرورة البحث عن أولويات القضايا التي تهمنا، متسائلا ما هي الأولويات للدولة حاليا.. هل الاهتمام بالصناعة أم عجز الموازنة؟

توطين الصناعة المصرية

وطالب خلال كلمته بلجنة الصناعة لمناقشة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري «تحديات توطين الصناعة المصرية.. تحديات القوى العاملة المصرية»، ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، بعمل إعفاءات وتسهيلات للمستثمرين.

وشدد ممثل حزب الدستور، على ضرورة التفكير قبل التصدير في إشباع السوق المصرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوصى بأن تكون هناك إدارة إلزامية للبحث وتطوير المنتجات لكي نستطيع المنافسة، والتركيز على زيادة استخدام المنتج المحلي، وتهيئة البيئة التشريعية لمساعدة المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار.

فتح المدارس والمعاهد الفنية بشكل أوسع

وتابع الكيلاني: «لا بد من فتح المدارس والمعاهد الفنية بشكل أوسع، ومنح صغار المستثمرين القروض بفوائد أقل لتشجيعهم على الاستثمار».

وعلق بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني: «لن نستطيع جذب الاستثمارات غير الرسمية للقطاع الرسمي إلا عندما ترتفع الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن في جميع الخدمات التعليمية والصحية وغيرها».