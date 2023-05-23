وزير العدل يلتقي مجلس نقابة محامي شمال سيناء

التقى، اليوم الثلاثاء، المستشار عمر مروان وزير العدل ممدوح العبادي نقيب محامين شمال سيناء، وأعضاء مجلس النقابة، بحضور مساعدي وزير العدل للتفتيش القضائي وأبنية المحاكم والخبراء والطب الشرعي.

انتظام العمل بمحكمة شمال سيناء الابتدائية

ورحب المستشار عمر مروان بالحضور، مؤكداً اعتزازه بشمال سيناء كبقعة غالية من تراب الوطن ارتوت بدماء خيرة رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء، وهنأهم بعودة الحياة إلى طبيعتها بشمال سيناء وانتظام العمل بمحكمة شمال سيناء الابتدائية وعودة انعقاد الجلسات الجزئية والكلية والنيابة العامة إلى مقر المحكمة بالعريش، وذلك تنفيذاً لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبهم، تقدم مجلس النقابة بالشكر والتقدير، مُعربين عن سعادتهم بقرار عودة العمل إلى محكمة شمال سيناء الابتدائية.

وفى ختام اللقاء، أهدى نقيب محامين شمال سيناء إلى وزير العدل درع نقابة محامين شمال سيناء.