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وزير العدل يصدر قرارا بعودة العمل إلى محكمة شمال سيناء الابتدائية

كتب:

محمد عيسى
02:28 م | الخميس 12 يناير 2023
وزارة العدل- تعبيرية

وزارة العدل- تعبيرية

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قراراً بانتظام العمل بالمحكمة والنيابة العامة وعودة انعقاد الجلسات الجزئية والكلية إلى مقر محكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش.

جاء القرار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بعودة العمل بمقر محكمة شمال سيناء الابتدائية.

كما تضمن القرار عودة العمل بنيابتي قسمي أول وثاني العريش الجزئيتين بمقر المحكمة، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 28/1/2023.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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