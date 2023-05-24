العثور على جثة شاب في ظروف غامضة داخل منزله بالمقطم

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لشاب في ظروف غامضة داخل منزله بمنطقة المقطم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة من عدمه، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط مسرح الواقعة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم بلاغًا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بالمقطم، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وعقب استئذان النيابة العامة تمّ دخول الشقة، وبالفحص تبين العثور على جثة مالك الشقة ويدعى «محمود.م.م» في بداية العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين أنَّ الجثة في حاله تعفن، كما تبين أنَّه يرتدي كامل ملابسه.

معاينة الشقة

وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها، وتمّ العثور على متعلقاته الشخصية، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرَت قراراتها المتقدمة.