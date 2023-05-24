تشريح جثة شاب إثر إصابته بحالة أعياء شديدة داخل منزله في عابدين

قررت النيابة العامة نقل جثة شاب عثر عليها داخل منزله في عابدين إلى مشرحة زينهم، وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وأخذ عينات حشوية ودموية وإرسالهما إلى المعمل الكيميائي الخاص بمصلحة الطب الشرعي، لتحليلها وبيان هل تحتوي على مواد سامة أو مخدرات من عدمه، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وطالبت باستدعاء أسرته لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها، ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف غموض الواقعة

بلاغ بالعثور على شاب متوفى داخل منزله

تلقى مأمور قسم شرطة عابدين بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «خالد ف م» في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين ارتدائه كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خروج سائل رغوي من الفم، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.