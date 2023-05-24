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  مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

أ ش أ
11:17 ص | الأربعاء 24 مايو 2023
قوات الاحتلال الإسرائيلى

قوات الاحتلال الإسرائيلى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال.

وذكرت مصادر بالقدس، أن المستوطنين نفذوا الاقتحام على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسًا تلمودية عند أبوابه وساحاته.

شرطة الاحتلال تعزز انتشارها داخل الأقصى

وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية للوافدين إلى المسجد.

ويقتحم المُستوطنون المسجد الأقصى عدا يومي الجمعة والسبت، في مُحاولة لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل، مُنذ المذبحة التي ارتكبها المُتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.

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بقلم أ ش أ