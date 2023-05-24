يبحث الطلاب عبر محركات البحث، عن نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2023، من خلال الموقع الإلكتروني التابع لمشيخة الأزهر، والذي أُطلق لخدمة نحو مليون و777 ألفا و755 طالبا وطالبة من المعاهد الأزهرية في مختلف محافظات الجمهورية، يمكنهم معرفة درجاتهم في جميع المواد الدراسية بشكل إلكتروني.

نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني

ويستطيع طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري معرفة نتيجتهم عن طريق الاسم ورقم الجلوس 2023، ويمكن لأولياء الأمور الحصول على نتيجة أبنائهم من خلال إدخال البيانات الشخصية للطالب والمعهد المقيد به ورقم جلوسه في الامتحانات.

وتقدم «الوطن» لقرائها خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2023، وهي كما يلي.

- الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا.

- اختيار أيقونة نتائج طلاب المعاهد الأزهرية.

- تحديد المرحلة التعليمية الراغب في معرفة نتائج طلابها «الثانوية».

- اختيار الصف الدراسي المقيد به الطالب.

- تحديد الشعبة الدراسية «علمي - أدبي».

- كتابة بيانات الطالب بدقة في الخانات المخصصة لذلك.

- تدوين رقم الجلوس.

- الضغط على كلمة استعلم.

- ظهور درجات الطالب في الامتحانات بالتفصيل.

- موعد إعلان نتائج طلاب 1 ثانوي أزهر 2023.