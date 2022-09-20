نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022.. قائمة الكليات المتاحة بالدقهلية
كتب:
صالح رمضان
12:47 م | الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
إعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022
أعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، اليوم، نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2022-2023، للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية، لجميع الشعب علمي وأدبي وإسلامي، بعد اعتمادها من الدكتور محمد سيد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق.
ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية 2022 بمحافظة الدقهلية، التعرف على الكليات المرشحين لها، من خلال معرفة الحد الأدنى لتنسيق كليات الأزهر في الدقهلية، بفروعها في المنصورة وتفهنا الأشراف، وهي كما يلي:
تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 بنات بمحافظة الدقهلية
معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنات بتفهنا الأشراف بمصروفات علمي انتظام 482 درجة، أدبي انتظام 428 درجة.
الدراسات الاسلامية والعربية بنات المنصورة، شعبة الشريعة الإسلامية: علمي انتظام 424 درجة، علمي انتساب 342 درجة، أدبي انتظام 417 درجة، أدبي انتساب 369 درجة.
الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة، شعبة أصول الدين: علمي انتظام 444 درجة، علمي انتساب 393 درجة، أدبي انتظام 419 درجة، أدبي انتساب 384 درجة.
الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة، قسم الشريعة والقانون: علمي انتظام 496 درجة، علمي انتساب 432 درجة، أدبي انتظام 471 درجة، أدبي انتساب 428 درجة.
الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، قسم الاجتماع: علمي انتظام 490 درجة، علمي انتساب 486 درجة، أدبي انتظام 496 درجة، أدبي انتساب 486 درجة.
الدراسات الإنسانية بنات تفيلا الأشراف بمحافظة الدقهلية علم النفس: علمي انتظام 532 درجة، أدبي انتظام 517 درجة.
الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، قسم التاريخ: علمي انتظام 475 درجة، علمي انتساب 465 درجة، أدبي انتظام 505 درجات، أدبي انتساب 489 درجة.
الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، شعبة التربية: علمي انتظام 514 درجة، أدبي انتظام 525 درجة.
الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الاشراف بمحافظة الدقهلية قسم رياض الأطفال: علمي انتظام 505 درجات، أدبي انتظام 524 درجة.
الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية اللغة الإنجليزية ترجمه فورية: علمي انتظام 571 درجة، أدبي انتظام 565 درجة.
التجارة بنات تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية تخصص عام: علمي انتظام 472 درجة، علمي انتساب 447 درجة، أدبي انتظام 476 درجة، أدبي انتساب 465 درجة.
تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 بنين بمحافظة الدقهلية
أصول الدين والدعوة المنصورة تخصص عام: علمي انتظام 335 درجة، علمي انتساب 360 درجة، أدبي انتظام 315 درجة، أدبي انتساب 315 درجة ، إسلامي 448 درجة.
اللغة العربية المنصورة تخصص عام: علمي انتظام 325 درجة، علمي انتساب 377 درجة، أدبي انتظام 315 درجة، أدبي انتساب 325 درجة.
اللغة العربية المنصورة تخصص عام: علمي انتظام 325 درجة، علمي انتساب 377 درجة، أدبي انتظام 315 درجة، أدبي انتساب 325 درجة.
اللغة العربية المنصورة شعبة التاريخ والحضارة: علمي انتظام 345 درجة، علمي انتساب 325 درجة، أدبي انتظام 340 درجة، أدبي انتساب 315 درجة.
الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية شعبة الشريعة الإسلامية: علمي انتظام 355 درجة، علمي انتساب 342 درجة، أدبي انتظام 315 درجة، أدبي انتساب 327 درجة .
الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية، شعبة الشريعة والقانون: علمي انتظام 414 درجة، علمي انتساب 325 درجة، أدبي انتظام 360 درجة، أدبي انتساب 315 درجة.
التربية بنين تفهنا الأشراف دقهلية تخصص عام: علمي انتظام 351 درجة، أدبي انتظام 324 درجة.
التربية بنين تفهنا الاشراف دقهلية شعبة التعليم الأساسي: علمي انتظام 422 درجة، أدبي انتظام 359 درجة.
التربية بنين تفهنا الأشراف دقهلية شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم: علمي انتظام 325 درجة، أدبي انتظام 332 درجة.
التربية بنين تفهنا الأشراف الدقهلية شعبة الخدمة الاجتماعية: علمي انتظام 400 درجة، أدبي انتظام 365 درجة.
التربية بنين تفهنا الأشراف الدقهلية شعبة التربية الخاصة: علمي انتظام 390 درجة، أدبي انتظام 347 درجة.
معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بتفهنا الأشراف بمصروفات: علمي انتظام 325 درجة، أدبي انتظام 315 درجة.