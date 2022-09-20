نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022.. قائمة الكليات المتاحة بالدقهلية

أعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، اليوم، نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2022-‏‏2023، للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية، لجميع الشعب علمي وأدبي وإسلامي، بعد اعتمادها من الدكتور محمد سيد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق.‏

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية 2022 بمحافظة الدقهلية، التعرف على الكليات المرشحين لها، من خلال ‏معرفة الحد الأدنى لتنسيق كليات الأزهر في الدقهلية، بفروعها في المنصورة وتفهنا الأشراف، ‏وهي كما يلي: ‏

تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 بنات بمحافظة الدقهلية‏

‏معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنات بتفهنا الأشراف بمصروفات علمي انتظام 482 درجة، ‏أدبي انتظام 428 درجة.

الدراسات الاسلامية والعربية بنات المنصورة، شعبة الشريعة الإسلامية: علمي انتظام 424 درجة، علمي ‏انتساب 342 درجة، أدبي انتظام 417 درجة، أدبي انتساب 369 درجة.

الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة، شعبة أصول الدين: علمي انتظام 444 درجة، علمي ‏انتساب 393 درجة، أدبي انتظام 419 درجة، أدبي انتساب 384 درجة.

الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة، قسم الشريعة والقانون: علمي انتظام 496 درجة، علمي ‏انتساب 432 درجة، أدبي انتظام 471 درجة، أدبي انتساب 428 درجة.

الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، قسم الاجتماع: علمي انتظام 490 درجة، ‏علمي انتساب 486 درجة، أدبي انتظام 496 درجة، أدبي انتساب 486 ‏درجة.

الدراسات الإنسانية بنات تفيلا الأشراف بمحافظة الدقهلية علم النفس: علمي انتظام 532 درجة، أدبي ‏انتظام 517 درجة.‏

الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، ‏قسم التاريخ: علمي انتظام 475 درجة، علمي ‏انتساب 465 درجة، أدبي انتظام 505 درجات، أدبي انتساب 489 ‏درجة. ‏

الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، شعبة التربية: علمي انتظام 514 درجة، أدبي ‏انتظام 525 درجة.‏

الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الاشراف بمحافظة الدقهلية‏ قسم رياض الأطفال: علمي انتظام 505 ‏درجات، أدبي انتظام 524 درجة.‏

الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية‏ اللغة الإنجليزية ترجمه فورية: علمي انتظام ‏‏571 درجة، أدبي انتظام 565 درجة.‏

التجارة بنات تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية تخصص عام: علمي انتظام 472 درجة، علمي انتساب ‏‏447 درجة، أدبي انتظام 476 درجة، أدبي انتساب 465 ‏درجة.‏

تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 بنين بمحافظة الدقهلية ‏

أصول الدين ‏والدعوة المنصورة تخصص عام: علمي انتظام 335 درجة، علمي انتساب 360 درجة، ‏أدبي انتظام 315 درجة، أدبي انتساب 315 ‏درجة ، إسلامي 448 درجة.‏

اللغة العربية المنصورة تخصص عام: علمي انتظام 325 درجة، علمي انتساب 377 درجة، أدبي ‏انتظام 315 درجة، أدبي انتساب 325 ‏درجة.‏

اللغة العربية المنصورة تخصص عام: علمي انتظام 325 درجة، علمي انتساب 377 درجة، أدبي ‏انتظام 315 درجة، أدبي انتساب 325 ‏درجة. ‏‏

اللغة العربية المنصورة شعبة التاريخ والحضارة: علمي انتظام 345 درجة، علمي انتساب 325 درجة، ‏أدبي انتظام 340 درجة، أدبي انتساب 315 ‏درجة.‏

الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية شعبة الشريعة الإسلامية: علمي انتظام 355 درجة، ‏علمي انتساب 342 درجة، أدبي انتظام 315 درجة، أدبي انتساب ‏‏327 ‏درجة .‏

الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية، شعبة الشريعة والقانون:‏ علمي انتظام 414 درجة، علمي ‏انتساب 325 درجة، أدبي انتظام 360 درجة، أدبي انتساب 315 ‏‏ ‏درجة.‏

التربية بنين تفهنا الأشراف دقهلية تخصص عام: علمي انتظام 351 درجة، أدبي انتظام 324 درجة.‏

التربية بنين تفهنا الاشراف دقهلية شعبة التعليم الأساسي: علمي انتظام 422 درجة، أدبي انتظام 359 ‏درجة.‏

التربية بنين تفهنا الأشراف دقهلية شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم: علمي انتظام 325 ‏درجة، أدبي انتظام 332 درجة.‏

التربية بنين تفهنا الأشراف الدقهلية شعبة الخدمة الاجتماعية: علمي انتظام 400 درجة، أدبي انتظام ‏‏365 درجة.‏

التربية بنين تفهنا الأشراف الدقهلية شعبة التربية الخاصة: علمي انتظام 390 درجة، أدبي انتظام 347 ‏درجة.‏

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بتفهنا الأشراف بمصروفات: علمي انتظام 325 ‏درجة، أدبي انتظام 315 درجة.‏