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وزيرة البيئة تتفقد مصنع تدوير المخلفات بمنطقة الخناصير في شرم الشيخ

كتب:

منة عبده
11:48 ص | الأربعاء 24 مايو 2023
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مصنع تدوير المخلفات الصلبة في منطقة الخناصير بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة منظومة المعالجة والتخلص الآمن للمخلفات الحالية بالمصنع، للوقوف على الوضع الحالي لمنظومة المخلفات بالمدينة.

الطاقة الاستيعابية للمصنع تبلغ 140 طن يوميًا

وأوضحت وزيرة البيئة أنّ الطاقة الاستيعابية للمصنع تبلغ 140 طن يوميًا، ويتم فرز المخلفات وكبسها، إضافة إلى عملية معالجة المخلفات الزراعية لإنتاج السماد العضوي، وتوريده إلى المشاتل والفنادق المتواجدة في مدينة شرم الشيخ، إذ بلغت عملية الإنتاج 150 طنا في الشهر.

وأكدت الوزيرة أنّ عملية فرز وكبس البلاستيك والكارتون تتم بالمصنع، ويتم إعادة تدويره من خلال إحدى الشركات بالقاهرة، نظرًا لطبيعة المنطقة كونها وجهة سياحية، لمنع أي أنشطة صناعية داخل مدينة شرم الشيخ.

الوصول إلى 1500 طن في الشهر لتلبية التنمية الزراعية

وأشارت إلى أنه مستهدف بعد عملية التوسعة للمصنع، المقدمة إلى مجلس الوزراء ووزارة البيئة، الوصول إلى 1500 طن في الشهر، لتلبية التنمية الزراعية طبقا للخطة الإستراتيجية لمحافظة جنوب سيناء بمدن رأس سدر والطور.

وتبلغ عملية التوسعة 45 ألف متر مربع بالنسبة لكمية المخلفات الواردة للمصنع، حيث من المقدر أن تتخطى نسبة الإشغال 300 طن يوميا، كما تم الاتفاق على إنشاء خط لفرز المخلفات بطاقة تبلغ 250 طنا فى اليوم، إضافة إلى الخط الحالي والبالغ 140 طنا، تحسبا لأي زيادة في نسب الاشغال بالمدينة كلها.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.