وزيرة البيئة تستقبل ممثلي الشركات الراعية لمؤتمر cop27 في شرم الشيخ

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عدد من ممثلي شركاء العمل البيئي من الشركات الراعية والداعمة لمؤتمر المناخ cop27 لتوحيد الرؤى وبحث الخطوات المستقبلية لما بعد مؤتمر المناخ وخاصة خلال مؤتمر دعم الاستثمار البيئي والمناخي المزمع عقده يوليو المقبل بالتعاون مع الجانب السويسري ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNiDO وذلك بحضور محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدكتور كريم مرسى مستشار الوزيرة للقطاع الخاص وعدد من ممثلي الشركات الراعية.

مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي

وفى بداية اللقاء أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن خالص شكرها وتقديرها للشركات الراعية لما قدموه من دعم ساهم في خروج مؤتمر المناخ cop27 بالشكل الذي يليق باسم مصر وشعبها والذي شهد له العالم اجمع.

وأضافت وزيرة البيئة أن هذا النجاح الباهر للمؤتمر يتبعه مسئولية كبيرة لدعم استمرار هذا النجاح والبناء عليه ونقله خلال مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي المزمع عقده يوليو القادم وخاصة في ظل ما تمر به مصر والعالم من أزمات اقتصادية للتأكيد على أهمية القطاع الخاص بصفته شريك أساسي وفعال في السوق المصرية.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي في مصر سيكون مؤتمرا شاملا وسيقوم بإلقاء الضوء على كافة أطراف المنظومة لتحقيق عمل تكاملي نستطيع من خلاله أن نتجاوز كافة الصعوبات والعوائق التي تواجه الاستثمارات البيئية والمناخية في مصر كذلك العمل على خلق لغة حوار وشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص للتغلب على كافة أوجه عوائق الاستثمار البيئي والمناخي علاوة على توحيد كافة القوى والفئات والشركاء في عمل متكامل يحقق النجاح لكافة الأطراف مع وضع المواطن واحتياجاته في قلب تلك العملية كشريك ومحور رئيسي وداعم وذلك إيماناً بأن الاستثمار في الإنسان هو ما يحقق الهدف الأسمى لكافة القطاعات ويحقق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية.

إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي

وأكدت وزيرة البيئة ان الوزارة سعت لدعم الاستثمارات البيئية لذلك قامت بإنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي لدعم دخول القطاع الخاص بذلك القطاع، لافتة إلى أن الوزارة لديها نماذج ناجحة لمشروعات رائدة كوحدات البيوجاز وتدوير المخلفات الزراعية والاستثمار بالمحميات الطبيعية.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة تعمل على إعداد منصة لعرض الاستثمارات البيئية في مصر بالإضافة إلى توفير «ابليكشين»، على الموبايل لدعم التوعية البيئية وتوجيه الرسائل التوعوية للعمل البيئي.

وأعرب ممثل شركة جنرال موتورز عن سعادته بالمشاركة بمؤتمر المناخ بعدد 150 سيارة كهربائية لخدمة زوار مصر مشيرا إلى أن الشركة تسعى إلى الاتجاه لتقليل الكربون وتحقيق الاستدامة من خلال الاتجاه الى السيارات الكهربية لأنه المستقبل في تحقيق حماية البيئة، مشيرا إلى أن الشركة لديها خطة طموحة لما بعد cop27 لتحقيق الاستدامة من خلال دخول السيارة الكهربائية والعمل على ايجاد السيارة المناسبة للسوق المصرية وتصنيعها بمصر.

دعم العمل البيئي بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050

وتقدم ممثل سيمينز بالشكر لوزارة البيئة على جهودها لدعم العمل البيئي وخاصة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وتعريف القطاع الخاص بدورهم واتجاهات الدولة نحو دعم الاستثمار البيئي مشيرا الى ان الشركة تعمل على دعم حماية البيئة بالتعاون مع الوزرات المعنية وخاصة دعم الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة كالهيدروجين الاخضر وشهادات الكربون بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة.

وأعربت ممثلة شركة كوكا كولا عن سعادتها بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص خلال مؤتمر المناخ والذي ساهم في خروج المؤتمر بالشكل المميز، مشيرة الى أن الشركة تعمل على دعم الاقتصاد الدائري وتحمل مسئوليتها البيئية من خلال الاعتماد على عبوات صديقة للبيئة ودعم التوعية بأهمية تدوير المخلفات.

ووجه ممثل شركة سيمينز شكره وتقديره للمشاركة في مؤتمر المناخ مؤكدا أن المؤتمر نموذج ناجح أشاد به العالم لافتا إلى استعداد الشركة للتعاون لدعم الاستثمارات البيئية والتحول نحو الاقتصاد الدوار وترشيد الاستخدام.

وتحدثت ممثلة شركة فودافون عن أن التعاون بين القطاع الحكومي والخاص كان نموذجا رائعا خلال مؤتمر المناخ cop27 كما أن الشركة تعمل على دعم الاستثمارات البيئية والاتجاه نحو الطاقة الصديقة للبيئة، لافتة إلى سعى الشركة لدعم إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية وزيادة نسب العمل في ذلك، بالإضافة إلى توعية طلاب المدارس ودعم التعلم الإلكتروني من خلال خطة طموحة لتوعية الطلاب بأهمية حماية البيئة بقرى وبرامج حياة كريمة.

وأشارت ممثلة شركة جوجل إلى أهمية الاستثمارات البيئية والعمل على تذليل المعوقات ليكون الطريق أكثر وضوحا وداعم للعمل البيئي.