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آليات وجرافات إسرائيلية تتوغل جنوب قطاع غزة

كتب:

أ ش أ
11:33 ص | الأربعاء 24 مايو 2023
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي

توغلت عدة آليات وجرافات عسكرية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، جنوب شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة أنباء «وفا» الرسمية الفلسطينية، أن نحو سبع آليات وجرافات عسكرية توغلت داخل أراضي المواطنين شرق بلدة الفخاري جنوب شرق خان يونس، ونفذت أعمال تجريف وتخريب في ممتلكات الفلسطينيين الزراعية.

أعمال تجريف وتخريب في ممتلكات الفلسطينيين الزراعية

وتتوغل جرافات وآليات الاحتلال باستمرار على طول الحدود الشمالية والشرقية للقطاع وتقوم بأعمال تجريف وتخريب لممتلكات المواطنين الزراعية وكان آخرها يوم أمس شرق مدينة «دير البلح» بالمُحافظة الوسطى.

 

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