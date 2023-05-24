«الإسكان»: 689 شقة متاحة للحجز ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 4

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية انتهاء حجز كل الوحدات السكنية المطروحة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 4» في مدينة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، ومدينة شطا بمحافظة دمياط، ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، ومدينتي سفاجا والغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

3 مدن متبقي بهم شقق ضمن سكن لكل المصريين 4

وذكرت الوزارة أن هناك 3 مدن لم يتم الانتهاء فيها من حجز الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 4، بواقع 689 وحدة سكنية، ففي مدينة الزقازيق متبقي 21 وحدة سكنية، وفي مدينة الزرقا بمحافظة دمياط متبقي 3 وحدات سكنية، وبمدينة بياض العرب في محافظة بني سويف 665 وحدة سكنية.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 4، شهدت إقبالا كبيرًا من المواطنين، وهذا ما دفع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى فتح باب الحجز لمدة إضافية.

سحب مقدم جدية حجز سكن لكل المصريين 4 متاح منذ 15 مايو

وأوضحت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المتقدمين الذين لم يحالفهم التوفيق في الحصول على وحدات سكنية في سكن لكل المصريين 4، لهم امكانية سحب مقدم مقدم جدية حجز الشقة منذ يوم 15 مايو.

التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

ويمكن التواصل مع الصندوق من خلال الطرق الآتية:

- من خلال متابعة الصفحة الرسمية للصندوق على فيس بوك بوك http://www.facebook.com/shmffeg.

- من خلال متبعة الصدنوق على انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg.

- من خلال متابعة الصندوق على توتير عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg.

- متابعة الصندوق على يوتيوب عبر الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg.

- وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg.

- للتواصل مع منصة المقترحات والشكاوى من هنا https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA.

- التواصل مع 5999 أو 5777 أو 1188 من أي هاتف محمول.

- التواصل مع 090071117 من أي خط أرضي.