تظلمات وحدات سكن لكل المصريين 3.. الخميس آخر موعد

ذكر صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، أن آخر موعد للتقديم على تظلمات وحدات سكن لكل المصريين 3، هو يوم الخميس القادم الموافق 25 من شهر مايو الجاري، بدلًا من يوم 18 مايو، وجاء ذلك بناء على طلب المواطنين للحصول على الوقت الكافي في تجهيز الأوراق الناقصة في تظلمات وحدات سكن لكل المصريين 3.

خطوات تقديم تظلمات وحدات سكن لكل المصريين 3

وأوضحت المهندسة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن خطوات تظلمات وحدات سكن لكل المصريين 3، تتمثل في الآتي:

1- الدخول على الرابط التالي لمعرفة سبب عدم القبول في نتيجة وحدات سكن كل المصريين 3.

2- إحضار الأوراق الناقصة التي كانت العائق في القبول، لذا هي من أهم الخطوات في تظلمات وحدات سكن لكل المصريين 3.

3- النقر على تقديم طلب التظلم.

أسباب عدم قبول تظلمات وحدات سكن لكل المصريين 3

وأعلن الصندوق عن أسباب عدم قبول تظلمات وحدات سكن لكل المصريين 3، وهي:

1- أن يكون عمر المتقدم على الوحدة السكنية مخالف للسن أكبر من 50 أو أقل من 21 عاما.

2- أن يكون المتقدم سبقت له الاستفادة من وحدات سكن لكل المصريين.

3- أن يكون دخل المتقدم الأعزب أكثر من 6 آلاف جنيه.

4- أن يكون دخل المتقدم المتزوج أكثر من 8 آلاف جنيه هو وزوجته.

تظلمات وحدات سكن لكل المصريين 3

وأكدت عبد الحميد، أن في حالة عدم الرغبة في تقديم تظلمات وحدات سكن لكل المصريين 3، من الممكن أن يسحب المواطن مقدم جدية الحجز من أي مكتب بريد.