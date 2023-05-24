لجنة صياغة «الإجراءات الجنائية» توافق على عدد كبير من مواد مشروع القانون

استأنفت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، اجتماعاتها اليوم، بمقر مجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.

استعراض الصياغات المقترحة لبعض مواد قانون الإجراءات الجنائية

استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم، بعض الصياغات المقترحة لبعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وبعد مناقشات مستفيضة جرت الموافقة على بعضها وإرجاء المواد المرتبطة ببعضها لمناقشتها معاً، وجرت الموافقة على عدد كبير من مواد مشروع القانون، والبالغ إجمالي مواده نحو 461 مادة.

مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية

جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية.

وتوافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق، على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية، لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.