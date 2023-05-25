«بيطري كفر الشيخ» تحذر من تأثير الإجهاد الحراري على الماشية

كشف الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، أنّ الإجهاد الحراري يؤثر بشكل سلبي على صحة الحيوانات، من الماشية والأبقار، ولذلك يجب توخي الحذر من قبل مربي الماشية، وأنّ يجري وضعها داخل حظائر جيدة التهوية، أو أماكن في الخلاء دون تعرضها بشكل مباشر لأشعة الشمس طوال اليوم خاصة في أوقات الذروة، وتحديدًا خلال فصل الصيف.

تأثير الإجهاد الحراري على صحة الماشية

وأوضح «بشار» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الإجهاد الحراري تصاب به الماشية بسبب تعرضها لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة أو ارتفاع درجات الخاصة، وتكثر الإصابة به خلال فصل الصيف في محافظات الوجه البحري، ومن بينها كفر الشيخ.

ويسبب الإجهاد الحراري مضاعفات سلبية على صحة الماشية، وهي:

- يؤدي الإجهاد الحراري إلى انخفاض قدرة الخلايا بجسم الحيوان، الذي بدوره يسبب انخفاضًا في وظائف مرونة الجهاز المناعي.

- يعمل على إفراز هرمون الاستروجين بجسم الحيوان، الذي بدوره يؤثر كمعزز للمناعة.

- يؤثر الإجهاد الحراري على الماشية المصابة بمرض «التهاب الضرع»، ما يؤثر على إنتاجية الماشية من الألبان.

- يؤثر على صحة الأبقار المصابة بالتهاب بطانة الرحم والمشيمة المحتبسة.

الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها

كما وجه مدير مديرية الطب البيطري، مربي الماشية، بضرورة اتباع التعليمات الإرشادية من خلال الندوات البيطرية، التي تنظمها المديرية في قرى ومراكز المحافظة، واتباع التعليمات التي تحافظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض المعدية، لافتًا إلى أنّ الوقاية أمر مهم يجب اتباعه بشكل مستمر.