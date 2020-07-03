جامعة كفر الشيخ الأولى في الطب البيطري في تصنيف شنغهاي

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن ظهور الجامعة ضمن أفضل 151-200 جامعة لتصنيف شنغهاي في علوم الطب البيطري، محافظة على نفس المركز للعام الثالث على التوالي، حيث احتلت المركز الأول محليًا مع جامعات الأسكندرية وبني سويف والقاهرة.

وكشف رئيس جامعة كفر الشيخ، عن ظهور الجامعة ضمن أفضل 301-400 جامعة لتصنيف شنغهاي في العلوم الزراعية، حيث جاءت في المركز الأول محليًا.

وأضاف "دسوقي"، أن تصنيف شنغهاي يعتمد على العديد من المعايير منها عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا في مجلات علمية مرموقة وعدد الأبحاث العلمية التي تم الاستشهاد بها والرجوع إليها كمرجع علمي والتعاون الدولي وعدد الحاصلين على جائزة مهمة في موضوع أكاديمي وأساتذتها والسمعة الدولية.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ، أن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات الدولية هو نتاج جهود إدارة الجامعة في دعم وتحسين وتطوير العملية التعليمية والبحثية والإدارية وزيادة وتحسين نوعية النشر الدولي.

ووجه دسوقي، الشكر للقيادات الأكاديمية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين والقائمين على التصنيف.