سجود وجلابية وسيف.. 3 مواقف مثيرة للدون «رونالدو» في السعودية

بعد 5 أشهر من تواجد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف نادي النصر السعودي، أقدم النجم العالمي المعروف باسم «الدون»، على السجود، في تقليد جديد عليه وعلى زملائه في الفريق، بل وعلى جماهير الكرة في السعودية وخارجها، خاصةً أن اللاعب غير مسلم، ولكن لم يكن هذا الأمر الوحيد الذي فعله رونالدو في السعودية، ليحاكي حياة العرب والمسلمين.

ظهور بالجلباب والشال السعودي

وأشار حساب نادي النصر السعودي، على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، إلى أن اللاعب البرتغالي ظهر في شهر فبراير الماضي، وهو يرتدي الجلباب السعودي الأبيض والشال الأخضر، ويمسك بالسيف، ليؤدي رقصة سعودية تراثية، وحينها حصل اللاعب على حفاوة كبيرة وتشجيع، باعتبار أنه يعمل على إثراء الثقافة السعودية.

سجدة الفرح بالهدف الثالث

وبعد تسجيل الهدف الثالث لفريقه النصر، ضد الهلال السعودي في الدوري، أقدم رونالدو على السجود، بينما كان زملاؤه يحيطون به، تعبيراً عن فرحتهم بالهدف، ونالت الصور المنشور للنجم البرتغالي أثناء السجود، العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

رونالد يتحدث باللغة العربية

ولكن لم يكن ظهور رونالدو فقط بالزي التقليدي السعودي أول الأمور، لأنه سبق ذلك حضوره لأول مرة في ملعب النصر أثناء الاحتفال به، وقال حينها باللغة العربية «أنا عالمي».

تعاقد لمدة 3 سنوات

وأعلن نادى النصر السعودي، نهاية عام 2022، تعاقده مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، فى صفقة انتقال حر، حتى 2025، بعد أن فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد، على أن يرتدي اللاعب الرقم 7 مع نادي النصر.