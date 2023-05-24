وسائل إعلام عربية تحتفي بـ«سجدة رونالدو».. الدون قلب الطاولة على «الشباب»

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العربية، عقب احتفاله بالهدف الذي سجله في مرمى الشباب، الذي عرف إعلاميا بـ«سجدة رونالدو».

سجدة رونالدو تتصدّر السوشيال ميديا

صحيفة «الدستور» الأردنية، ذكرت أنّ رونالدو سجل هدفا حاسما لفريقه النصر، واحتفل بـ«السجود»، في لقطة كانت حديث مواقع وسائل التواصل الاجتماعي أمس، متابعة: «لفت الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار إليه، خلال مشاركته في مباراة فريقه النصر ضد الشباب، مساء أمس الثلاثاء، في الدوري السعودي».

سكاي نيوز: رونالدو سجد بعد الهدف وأطلق صرخته الشهيرة

وذكرت شبكة «سكاي نيوز عربية»، أنّ ملعب «الأول بارك» احتضن قمة الجولة 28 من دوري روشن السعودي، التي شهدت نجاح نادي النصر «العالمي» في قلب الطاولة على الشباب بفوزه بنتيجة 3-2 بعدما كان متأخرا بنتيجة 0-2.

وأضافت «سكاي نيوز»: «قاد رونالدو فريقه نحو انتصار ثمين، بعدما سجل هدف الفوز في الدقيقة 59 من تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء، وركض (الدون) للاحتفال مع زملائه خارج أرض الملعب، وبعدها قرر النزول للسجود، قبل أن يقوم بحركة الاحتفال الشهيرة له وصرخة Si الشهيرة».

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فرحة كرستيانو رونالدو بالهدف الثالث

والسجود لله شكرًا ????????



الله يهدي قلبه للاسلام

فرحة كبيرة #النصر_الشباب pic.twitter.com/1Nxqp4RAsn — علي العنزي (@Ali_alabdallh) May 23, 2023

رونالدو تأثر بزملائه خلال فترة إقامته بالسعودية

وقال عدد من المتابعين، إنّ سجدة رونالدو تدل على تأثره بزملائه خلال فترة إقامته بالسعودية، بينما اكتفى آخرون بإبداء تعجبهم، حيث أظهر الفيديو سجود كريستيانو رونالدو على أرض الملعب بين زملائه، الذين تفاجأوا بالاحتفال، حيث يعد «السجود» طريقة للاحتفال بالأهداف لدى العديد من اللاعبين المسلمين حول العالم.