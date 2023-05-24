أغنية «بنت الناس» لمصطفى حجاج تتصدر «يوتيوب»

تصدرت أغنية «بنت الناس»، للمطرب مصطفى حجاج، محركات بحث موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب» ومنصات الأغاني العربية، بعد طرحها بأيام قليلة.

تفاصيل أغنيىة مصطفى حجاج

الأغنية من كلمات الجوكر وألحان أحمد عبده وتوزيع أسامة عبد الهادي وإنتاج NJ Music Production للمنتج هاني محروس.

ويقوم هاني محروس حاليا بتحضير أغنيات جديدة أخرى مع مصطفى حجاج، تمهيدا لتقديمها للجمهور المصري بموسم صيف 2023 .

آخر أعمال مصطفى حجاج

يذكر أن آخر أعمال المطرب مصطفى حجاج، أغنية «بطليني»، التي طرحها عبر قناته على «يوتيوب»، وهي من كلمات جمال الخولي، وألحان: إسلام رفعت، وتوزيع: أماديو، عود: إسلام الأبتي، ناي: محمد عاطف، ميكس وماستر: هاني محروس، ومن إخراج: إسلام هشام.