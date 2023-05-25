وزير الإنتاج الحربي يتابع الخطط الاستثمارية والبحثية لمشروعات مركز التميز العلمي

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع الدكتور المهندس إيهاب أبو بكر السحيلي، رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي، لمتابعة الموقف الحالي وآخر المستجدات للبحوث والمشروعات البحثية الجاري تنفيذها بالمركز، جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنّ الاجتماع يأتي بهدف مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لتطوير الأداء بمركز التميز العلمي والتكنولوجي وسبل تحقيقها، حيث أكد ضرورة متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها، خاصة مع الجهات الخارجية والانتهاء من تنفيذها في التوقيتات المحددة، مضيفا أنّ الوزارة فتحت قناة اتصال مع كل من لديه بحث قابل للتنفيذ يخدم الصناعة المصرية من خلال بريد إلكتروني momp.gov.eg@momp أو رقم واتساب 01070168748، وأكدت أنّ البحث العلمي هدف رئيسي.

واستعرض الدكتور إيهاب أبوبكر السحيلي، الموقف التنفيذي للمشروعات البحثية وآخر المستجدات، حيث عرض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ودراسة تصنيع جهاز استخلاص المياه من الهواء الجوي، الذي يعد من أحدث المشروعات التي يعمل مركز التميز العلمي على تنفيذها، لافتا إلى أنّ التقنية الخالية من الانبعاثات الكربونية، ستساعد على توفير المياه بطريقة مبتكرة وإدارتها بشكل مستدام بأيد مصرية وتكنولوجيا يابانية.

وأصدر الوزير محمد صلاح، عددا من التوجيهات المتعلقة بموضوعات المتابعة والخطط التي تم استعراضها خلال اللقاء، مؤكدا ضرورة استكمال سير العمل وفقا للخطط الموضوعة سابقا، مع العمل على تطويرها لإحداث طفرة صناعية والدخول فى مجالات جديدة.

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أنّ وزارة الإنتاج الحربي تعمل على دعم البحث العلمي وتحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات صناعية وتكثيف الجهود لزيادة المكون المحلي للصناعات بمختلف أنواعها، من خلال استغلال الأبحاث العلمية في دعم الصناعات الوطنية، ما يسهم في زيادة الناتج المحلي، فشركات الإنتاج الحربي لديها طاقات بشرية وإمكانيات تكنولوجية هائلة يتم الحرص على استغلالها الاستغلال الأمثل، والسعي إلى تطوير مختلف الشركات والوحدات التابعة ومواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع وتعميقها على الصعيدين العسكري والمدني.