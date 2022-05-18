فوز 20 سيدة في الانتخابات العمالية بشركات الإنتاج الحربى

أسفرت النتائح الأولية للانتخابات العمالية، عن فوز 20 سيدة، يمثلن العاملين بشركات الإنتاج الحربي، بعد فرز الأصوات التي شاركت في العملية الانتخابية للجان النقابية التابعة للنقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي، ضمن التصنيف النقابي للمرحلة الأولى من الانتخابات العمالية، التي ضمت 15 نقابة عمالية.

المساواة وتعظيم دور المرأة

ذكر البيان الصادر عن النقابة، أن نتيجة الانتخابات العمالية للدورة النقابية الجديدة، جاءت تأكيدا لمبدأ المساواة في العمل، وتعظيما لدور المرأة المصرية، لشغل المناصب القيادية فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

كشف سعيد النقيب النائب الأول لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي، أن نتائح الجولة الأولى من المرحلة الانتخابية الحالية، التي شارك فيها العاملين المدنيين بالإنتاج الحربي، أسفرت عن فوز الدكتورة أمل محمد موسى برئاسة اللجنة النقابية بشركة أبو زعبل للصناعات المتخحصصة، التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، كما فازت سحر النقيب برئاسة اللجنة النقابية للعاملين بمركز النظم والحواسب بوزارة الإنتاج الحربي، وضمت اللجنة 4 سيدات أخريات، بجانب 6 من الرجال.

نتيجة انتخابات العاملين بالإنتاج الحربى

أشارت النتائح الانتخابية الأولية، إلى فوز صفية الكفراوي بعضوية مجلس إدارة شركة حلوان للمسبوكات، وفوز 13 من العاملات في عضوية مجالس إدارات اللجان النقابية للعاملين بالمركز الطبي، وبقيت المصانع أرقام: «10، 45، 63، 99، 144، 270، 360» الحربي.

وحسب التصنيف النقابي للمرحلة الأولى من الانتخابات العمالية، الذي يتضمن 15 نقابة عمالية، هي: «النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد، التعليم والبحث العلمي، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك».