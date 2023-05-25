«كنوز مخفية».. السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن الكوارتز المصري

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان «كنوز مخفية»، خلال فعاليات افتتاحه مجمع مصانع الكوارتز في العين السخنة.

وذكر الفيلم، أنّ التنمية تولد على كل شبر من أرض مصر، بمشروعات قومية في جميع المجالات، تفتح لنا أبواب الأمل في الحاضر والمستقبل، كما أنّ محاجر مصر غنية بكنوز مخفية، وعلى امتداد حدودنا الشرقية بدأت مصر استغلال كنوز مناجمها الطبيعية في الوديان القريبة من ساحل البحر الأحمر، ومن هنا تبدأ رحلة البحث عن الكوارتز.

وتابع الفيلم: «يتسم الكوارتز المصري بمزايا طبيعية وتنافسية عالمية، فنسبة نقاءه تصل إلى 99.9%، ما جعله أحد المكونات الأساسية لمجالات صناعية عديدة، ومنها صناعة أشباه الموصلات والشرائح الإلكترونية وألواح الطاقة الشمسية والمجوهرات والساعات والسيارات والمستشفيات والسكك الحديدية».

وأضاف الفيلم: «تعتبر مصر من أكبر الدول امتلاكا لخام الكوارتز الذي كان يتم تصديره بأسعار زهيدة، لكن بتوجيهات القيادة السياسية تحقق الاستغلال الأمثل لخام الكوارتز بتوطين صناعته محليا، وكانت البداية في عام 2020 وبتعاقد عدد من الوزارات المعنية مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات لإنشاء أكبر مجمع صناعي من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط».

وتابع الفيلم: «تبدأ أولى مراحل الإنتاج باستخراج الخام من المناجم الطبيعية المنتشرة بكثافة داخل الوديان القريبة من ساحل البحر الأحمر في مرسى علم، وفي منطقة مروة السيوقات بمرسى علم، يتم استخراج الخام وتكسيره بواسطة الكسارة بمقاسات تتراوح بين 3.5 سم، وبطاقة إنتاجية قدرها 140 ألف طن سنويا، ثم يتم نقل الخام إلى المجمع الصناعي لإنتاج الكوارتز بالعين السخنة، وهناك يتم إعادة تكسير الكوارتز إلى حبيبات أصغر يتراوح حجمها ما بين 3 إلى 4 ملليمترات بعد عمليات الغسيل والفصل الحجمي والفصل الضوئي».