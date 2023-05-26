المفتي يوضح بدائل شرعية عن الذهب في الشبكة.. تجوز بالتراضي

يجد عدد من الشباب صعوبة في شراء الشبكة بما يطلبه أهل العروس في بعض الأماكن، خاصة في بعض المحافظات التي تطلب شبكة بمبالغ كبيرة، ما قد يتسبب في فشل إتمام الزيجة، ومع زيادة أسعار الذهب قد يفكر بعض الشباب في بدائل له في الشبكة، ولكن ما حكم هذا في الإسلام؟

وفي هذا الشأن، أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في فتوى رقم «7466» بتاريخ 08 فبراير 2023، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، بدائل الذهب التي يمكن تقديمها في الشبكة لدى الشباب المقبلين على الزواج.

بدائل الذهب في الشبكة

وقال مفتي الجمهورية، إنه يمكن بالتراضي عند الخطوبة، أن تكون الشبكة من أي مال آخر له قيمة، مثل الفضة وغيرها من المصوغات غير الذهبية، موضحًا أنه لا مانع من ذلك شرعًا، كما أنه الأقرب لتحقيق مقاصد الزواج الشرعية بهدف التيسير على الزوجين والترغيب فيه، وكذلك تخفيف المؤونة على الخاطب، مما يحصل معه حفظ النسل، وغض البصر، وصيانة الفرج، وغيرها من المقاصد الشرعية الصحيحة في عقد النكاح.

نصيحة من الإفتاء للأهالي

وأوصت دار الإفتاء المصرية، ذوي الشباب المقبلين على الزواج بعدم المغالاة أو المبالغة في مطالبات الزواج، أو تجهيزات بيت الزوجية، فذلك من جملة ما حَثَّ عليه الشرع الشريف وحَضَّ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.