عميد الدراسات الأفريقية لـ«القاهرة الإخبارية»: القارة السمراء تذخر بثروات هائلة

وصف الدكتور عطية محمود الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، القارة السمراء بأنها «القارة الضحية منذ زمن»، حيث استنزفتها القوى الاستعمارية بلا هوادة وبلا رحمة، واستنزفت ثرواتها على مدى مئات السنين.

الطنطاوي: أفريقيا قارة متأثرة وليست متسببة في الظاهرة

وأضاف عميد كلية الدراسات الأفريقية، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أنه بعد الاستعمار جاءت قضية التغيرات المناخية، التي تسببت فيها أيضا الدول الغربية، وتأثرت بها القارة الأفريقية أشد تأثر، والحقيقة أن أفريقيا قارة متأثرة وليست متسببة في الظاهرة.

ولفت «الطنطاوي» إلى أن قارة أفريقيا هي دائماً ضحية العالم الأول، أو «العالم الغني»، وأي مشكلة أو أي ظاهرة أو أي كارثة تصيب العالم، ينعكس تأثيرها على القارة الأفريقية في المرتبة رقم واحد.

كتلة بشرية لا تضاهيها قارة أخرى في العالم

وذكر أن هناك مقولة للرئيس عبدالفتاح السيسي دائماً ما يكررها أن «الأفارقة إذا أرادوا أن يحلوا مشكلاتهم المختلفة فعليهم الاعتماد على الأفارقة أنفسهم»، أي إن الأفارقة هم القادرون وحدهم على حل مشكلتهم، لا ينتظرون حلاً من أحد، لا من الغرب ولا من الشرق.

وأوضح أن قارة أفريقيا لديها 65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، و30% من احتياطيات المعادن في العالم، و12% من احتياطي البترول، و8% من احتياجات الغاز، وشدد على أن أفريقيا مليئة بالثروات والخيرات، إضافة إلى كتلة بشرية لا تضاهيها قارة أخرى في العالم.