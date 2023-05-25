«الزراعة» تناقش مع البنك الدولي تطوير الواحات التاريخية في شمال أفريقيا

شارك الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس في ورشة عمل إقليمية حول دعم الإدارة المتكاملة والمستدامة للواحات التاريخية في شمال أفريقيا والمقامة في تونس بمشاركة ممثلي تونس والمغرب والبنك الدولي والمنظمات الحكومية وصناع القرار والباحثون والخبراء وممثلي القطاع الخاص.

ناقشت الورشة الأهداف والنهج والأنشطة المؤسسية المتعلقة بإدارة الواحات وسبل حمايتها، والقضايا الاستراتيجية والمؤسسية المتعلقة بالإدارة المستدامة للواحات التاريخية في شمال أفريقيا بما في ذلك القضايا المتعلقة بالإدارة المستدامة للمياه والموارد الطبيعية ومواجهة اثار تغير المناخ وفرص التنمية الاقتصادية المستدامة.

ملخص عن الواحات في مصر

وقدم عزوز ملخصًا عن الواحات بجمهورية مصر العربية تضمن مواقعها وتاريخها وأهم الأنشطة الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة والسياحة البيئية والعلاجية والتصنيع الزراعي ومشروعات التنمية الريفية.

عزوز يطالب البنك الدولي بالمساهمة في تطوير الواحات التاريخية

طالب عزوز البنك الدولي بالمساهمة في تطوير الواحات التاريخية في مصر والعمل على نهضتها وتحسين الخدمات المقدمة بها وتحسين سبل العيش لسكانها.

يأتي ذلك في إطار مشروع دعم الإدارة المتكاملة والمستدامة للواحات التاريخية في شمال افريقيا الممول من الصندوق الإنمائي PROGREEN.