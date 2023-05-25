أسرة عبدالحليم: نشترط موافقة الجمهور لاستخدام صوته بالذكاء الاصطناعي

أعرب محمد شبانة، ابن شقيق الفنان عبدالحليم حافظ، عن استيائه الشديد من استغلال صوت «العندليب» ومحاولات إعادة إحياء صوته باستخدام الذكاء الاصطناعي، واصفًا ذلك بقوله: «أداء عشوائي ومزعج ولا يليق».

وأكد محمد شبانة، لـ«الوطن»، أنه تواصل مع حسام لطفي محامي الأسرة، بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد شخص ما، استخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في إحياء صوت عبد الحليم حافظ، وطرح الأغنية عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، مشددًا: «لن نسمح بتشويه التاريخ الطويل الذي تركه العندليب».

وأوضح أنّ أسرة عبد الحليم حافظ، ليست لديها مانع من استغلال صوته باستخدام الذكاء الاصطناعي، لكن هناك شرطين فقط، وهما: موافقة الأسرة منها خصوصًا وأنها صاحبة الحقوق الملكية الفكرية، أما الشرط الثاني فهو موافقة الجمهور على خوض التجربة، موضحًا: «إذا حدث وجرى خوض التجربة، سنُقيمها أولًا قبل طرحها، وإن جاءت دون المستوى فلن نطرحها بالطبع».

وتابع: «نحافظ على تاريخ وأعمال عبد الحليم من العبث والتشويه، لاسيما وأنها لازالت ناجحة حتى الآن وباقية، ويرتبط بها الجمهور على مدار الأجيال المتتالية».