8 بنود على جدول أعمال الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية في 9 يونيو

أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات (الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين الصيادلة) عن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 9 يونيو 2023 الساعة الثانية ظهراً بقاعة الاجتماعات الرئيسية بدار الحكمة.

جدول الجمعية العمومية

ومن المقرر وفقا لجدول الجمعية العمومية، عرض تقرير الأمين العام واعتماد أنشطة الاتحاد على الجمعية العمومية، وتقرير أمين الصندوق، وعرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية 2019، وعرض تقرير ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانية 2019، واعتماد الميزانيات عن أعوام من 2013 إلى 2019، واختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، واعتماد لائحة الإعانات والمعاشات.

كما ستناقش سبل تحسين تحصيل الدمغة الطبية واعتماد مقترح تعديل قانون الدمغة الطبية وموقف الاشتراكات لزيادة موارد صندوق المعاشات.

الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية في التاسع من يونيو

وكان المجلس قد أعلن في جلسته التي عقدت في الثاني من مايو الماضي عن الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية في التاسع من يونيو 2023 طبقاً لقانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983 والذي ذكر في مادته الرابعة (تعقد الجمعية العمومية للاتحاد في شهر مايو من كل سنة في ميعاد يحدده مجلس الاتحاد ولا يجوز للجمعية العمومية المناقشة في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ومع ذلك يجوز للمجلس أن يعرض للمناقشة الأعمال المستعجلة التي سبق له دراستها قبل الجلسة).

وحول طريقة الدعوة لعقد الجمعية العمومية، التي حددتها المادة الرابعة من قانون اتحاد المهن الطبية، ذكرت أنه يدعي الأعضاء لحضور الجمعية العمومية عن طريق النشر قبل اليوم المحدد للانعقاد بأسبوعين على الأقل في صحيفتين يوميتين ويبين في الدعوة زمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال ويعاد النشر بنفس الطريقة في اليوم السابق للاجتماع ويجوز للمجلس النشر بأية وسيلة أخري يراها مناسبة.