بدء الجمعية العمومية لنقابة أطباء الأسنان بعد اكتمال النصاب القانوني

أعلن الدكتور محمد علاء أمين عام نقابة أطباء الأسنان، اكتمال النصاب القانوني المقرر لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة اليوم، بحضور 101 عضو من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية.

وبدأ «علاء» أعمال الجمعية العمومية العادية للنقابة، بطلب من الحضور الوقوف حدادًا على أطباء الأسنان الذين فقدوا خلال العام الماضى، كما تم التصديق على محضر الجمعية العمومية السابقة.

الحساب الختامي للسنة المالية

ومن المقرر اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام 2021 بعد الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وعرض تقرير الأمانة العامة، وتقرير أمانة الصندوق ومناقشة مشروع الميزانية السنوية والموازنة التقديرية التي يعرضها المجلس واعتمادها، وتعيين مراقب للحسابات.

كما ستناقش الجمعية اللائحة الداخلية للنقابة واعتمادها، ومناقشة تعديلات لائحة أداب وتقاليد المهنة الداخلية التي يضعها مجلس النقابة وإعتمادها ( بعد حذف المادة الخامسة)، مع مناقشة مقترح بخصوص زيادة الدعم السنوي للنقابات الفرعية إلى (أربعون ألف جنيهاً مصرياً).

وثيقة تأمين المسؤولية المهنية

ومن المقرر أن يتم طرح مقترح بعمل وثيقة تأمين المسؤولية المهنية (الأخطاء المهنية)، إضافة إلى مقترح بخصوص رسوم القيد للدفعات الجديدة و اعتماده، ومقترح بخصوص رسوم الخدمات التي تقدمها النقابة واعتماده، والمعاملة الضريبية لأطباء الأسنان بطرق وآليات غير عادلة، إضافة إلى إشتراطات الإدارة المحلية بالمحافظات لتراخيص المنشآت الطبية الخاصة.