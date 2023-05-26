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بث مباشر.. الجلسة الختامية لاجتماعات بنك التنمية الإفريقي

كتب:

شريف سليمان
03:27 م | الجمعة 26 مايو 2023
بنك التنمية الأفريقي

بنك التنمية الأفريقي

تقدم «الوطن» بثا مباشرا للجلسة الختامية لاجتماعات بنك التنمية الإفريقي، والتي تنقلها قناة «إكسترا نيوز». 

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بقلم شريف سليمان