بث مباشر.. الجلسة الختامية لاجتماعات بنك التنمية الإفريقي كتب: شريف سليمان 03:27 م | الجمعة 26 مايو 2023 بنك التنمية الأفريقي تقدم «الوطن» بثا مباشرا للجلسة الختامية لاجتماعات بنك التنمية الإفريقي، والتي تنقلها قناة «إكسترا نيوز». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: حسن عبدالله يرأس اجتماعات مجلس محافظي مجموعة بنك التنمية الأفريقي موفدة «القاهرة الإخبارية»: النمو الأخضر يتصدر اجتماعات بنك التنمية الأفريقي جهاز تنمية المشروعات يشارك في اجتماعات بنك التنمية الأفريقي بشرم الشيخ الوزير المفوض التجاري السابق: انعقاد اجتماعات «بنك التنمية الأفريقي» في مصر يؤكد جديتها في «التحول الأخضر» (حوار) اقتصاديون: احتضان مصر لاجتماعات «بنك التنمية الأفريقي» تأكيد لقوة العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية مصرفيون: اجتماعات «بنك التنمية الأفريقي» حدث استثنائي والفرص الاقتصادية داخل القارة واعدة بنك التنمية الأفريقي بنك التنمية بقلم شريف سليمان