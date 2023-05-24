موفدة «القاهرة الإخبارية»: النمو الأخضر يتصدر اجتماعات بنك التنمية الأفريقي

قالت موفدة «القاهرة الإخبارية» من مدينة شرم الشيخ، دينا سالم، إنَّ الجلسات الخاصة بالاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي 2023، التي تستضيفها مصر ممثلة في البنك المركزي المصري، شهدت في اليوم الثالث حضورًا كبيرًا، ومن المقرر انعقاد جلسة لمحافظي البنوك المركزية لمواصلة الناقشات حول أزمة الغذاء في إفريقيا.

الجلسات تناقش سبل تمويل المشروعات المناخية

وأضافت خلال رسالة على الهواء لـ«القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أنَّ الجلسات من المقرر أن تناقش سُبل تمويل المشروعات المرتبطة بالتغيرات المناخية بفوائد متدنية، مشيرة إلى أنَّ إفريقيا حصلت على 30 مليار دولار حتى 2020.

إصدار سندات «الباندا» على جدول الأعمال

وذكرت أن اليوم صدر تقرير بنك التنمية الأفريقي للتوقعات الاقتصادية لعام 2023، وكان البنك توقع تعافيًا بطيئًا، كما ناقش المشاركون النمو الأخضر في أفريقيا، كما ركزت المناقشات على إصدار سندات الباندا بـ«اليوان الصيني»، وتأمل الشركات والحكومات في دعم بنك التنمية الأفريقي لتوفير التمويل لمشروعات الاقتصاد الأخضر.

كان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، افتتح أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ، أمس الأول، التي يحضرها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من 81 دولة، بالإضافة إلى 4 آلاف مُشارك من كبار رجال الأعمال وشركاء التنمية.