حسن عبدالله: البنك الإفريقي للتنمية دعم اقتصادات القارة السمراء

قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، إن البنك الإفريقي للتنمية دعم اقتصادات القارة في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية، وارتفاع معدلات التضخم وتكلفة خدمة الدين.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لاجتماعات مجموعة البنك الإفريقي في شرم الشيخ، ونقلتها قناتي «القاهرة الإخبارية و إكسترا نيوز».

مجموعة البنك استجابت لتحديات عديدة

وأضاف «عبد الله»، أن مجموعة البنك استجابت للتحديات العديدة من خلال دعمها للدول الإقليمية عبر التمويل، ومن خلال تعزيز الاستقرار للاقتصاد الكلي، والهيكلة الاقتصادية، وبناء المرونة للدول الهشة، موضحًا أن البنك الإفريقي للتنمية نجح في الحصول على تصنيف Triple A، من مؤسسات التصنيف الدولية، وهو أمر صعب في الظروف المالية العالمية الحالية.

الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في شرم الشيخ

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء الماضي، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ، والتي يحضرها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من 81 دولة، بالإضافة إلى 4 آلاف مُشارك من كبار رجال الأعمال وشركاء التنمية، فيما اختتمت فعاليات الجلسة الختامية لاجتماعات بنك التنمية الإفريقي بشرم الشيخ، بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، وعدد من المشاركين الأفارقة.