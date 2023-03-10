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حسن فؤاد لـ الحياة: أبطال «الوتد» استقبلوني بالأحضان.. واعتزلت بعد وفاة عبدالله محمود

كتب:

محمد عزالدين
10:30 م | الجمعة 10 مارس 2023
حسن فؤاد

حسن فؤاد

كشف المطرب حسن فؤاد  كواليس عمله في مسلسل «الوتد»، قائلًا: «أبطال مسلسل الوتد أخدوني بالحضن عندما عرفوا أني سأمثل وأغني في المسلسل، وذلك بعد نجاح مسلسل أرابيسك، وقالت لي الفنانة الراحلة هدى سلطان: أنت ذاكرت اللحن أوي وصوتك جميل».

كواليس مسلسل "أرابيسك"

وعن كواليس العمل قال حسن فؤاد في لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها «بالخط العريض»، المذاع على قناة «الحياة»: «الفنانة هدى سلطان كانت تسجل دورها على شريط كاسيت حتى تحفظه، أما يوسف شعبان فكان كبيرنا في المسلسل وكان لا يتحدث كثيرًا، وأن الكاتب خيري شلبي أبدع في كتابة سيناريو المسلسل».

وأعرب "فؤاد" عن أنه حزن حزنا شديدا عندما وصله خبر وفاة الفنان عبد الله محمود، مؤكدًا أن وفاته كانت صدمة كبيرة له تسببت في اعتزاله الفن نحو 17 عاما.

غيابه عن مهرجان الموسيقى العربية

كما أعرب عن أسفه لتجاهله في مهرجان الموسيقى العربية، قائلًا: «لا أعرف سبب تجاهلي في مهرجان الموسيقى العربية، رغم أنهم يقومون بأداء الأغاني التي قدمتها في مسيرتي ومنها أغاني تترات أشهر الأعمال مثل الوتد وأرابيسك وعلي بابا وغيرها».

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