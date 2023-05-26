وكيل صحة الشرقية يتفقد المستشفيات العلاجية بفاقوس لمتابعة سير العمل

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، المستشفيات العلاجية بفاقوس، يرافقه مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، ومدير إدارة فاقوس الصحية، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى حميات فاقوس

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية خلال زيارته الأولى مستشفى حميات فاقوس، والمرور على قسم الاستقبال، موجهاً بتفعيل التسجيل الإلكتروني بالقسم، وتوفير حاسب آلي لذلك، كما تلاحظ وجود بعض تذاكر المرضى موضوعة بكونتر الاستقبال في غير المكان المخصص لها، موجهاً بوضعها في مكانها الصحيح.

إحالة الصيدلي للتحقيق لعدم تواجده

كما تبين عدم تواجد الصيدلي المختص بالصيدلية الموحدة، ووجه وكيل الوزارة بتحويله للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، مع توفير صيدلي آخر لاستكمال العمل، والمرور على القسم الداخلي، وحرص على الاستماع إلى المرضى، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، وقام بمناظرة السجلات الطبية، وتم التأكد من مرور الطبيب المعالج على الحالات، ومناظرته للحالة الصحية لهم، ومن صرف جميع العلاج الخاص بهم من المستشفى، كما تمت معاينة بعض الأماكن بالمستشفى على الطبيعة لدراسة إنشاء وحدة للمناظير بها، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني.

وكيل الوزارة يتفقد مستشفى فاقوس

كانت الزيارة الثانية لمستشفى فاقوس المركزي، تفقد وكيل الوزارة خلالها قسم الاستقبال والطوارئ، موجهاً أيضاً بتفعيل التسجيل الإلكتروني بالقسم، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة، بكميات تكفي لمدة 48 ساعة عمل، كما وجّه بتفعيل دور الصيدلة الإكلينيكية بأقسام العيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ، والمتابعة المستمرة لهم، حيث إنها أكثر الأقسام استهلاكاً للأدوية والمستلزمات الطبية.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم الحضانات الجديد، والذي تم تشغيله تجريبياً أواخر الشهر الماضي، بعد تطويره ورفع كفاءته بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه بالتعاون مع جمعية سفراء الخير، بجانب تبرع شخصي من مدير المستشفى بمبلغ 50 ألف جنيه، لتصل القدرة الاستيعابية للقسم الجديد 20 حضانة، بعد أن كانت 15 بالقسم القديم، مؤكداً أهمية التدريب الجيد للفرق الطبية بالمستشفى على خطة الإخلاء الطارئة للأقسام الطبية لمجابهة الأزمات والكوارث، كما تابع التجهيزات الطبية للعناية المركزة للأطفال الجديدة والتي تسع لعدد 8 أسرات، وتم تجهيزها بتكلفة تقديرية بلغت 350 ألف جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، موجهاً مدير إدارة المستشفيات بتوفير القوى البشرية اللازمة من الأطباء وهيئة التمريض للعمل، والتدريب الجيد لهم، لتشغيل العناية المركزة الجديدة في أسرع وقت، لخدمة أطفال المحافظة.