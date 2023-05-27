«الرحلة إلى المريخ» نشاط استكشافي للفلك بمكتبة مصر العامة في بنها

أعلنت مكتبة مصر العامة ببنها، تنظيم فعالية استكشافية فلكية بعنوان «الرحلة إلى المريخ»، ضمن أنشطة المكتبة لروادها، خلال برنامج الإجازة الصيفية الذي انطلق مؤخرا، ويتضمن أنشطة علمية واجتماعية وثقافية ورياضية.

موعد ورشة الرحلة إلى المريخ

قالت نهلة مسلم مدير عام المكتبة، من المقرر بدء الفعالية الخميس المقبل في مكتبة مصر العامة الساعة 6 مساء، إذ تعقد ورشة خاصة عن الرحلة إلى المريخ، لإلقاء الضوء على مراحل السفر إلى المريخ وصعوبات إرسال البشر هناك، وعرض بعض تصورات لمستعمرة مريخية.

خريطة ورشة الطريق إلى المريخ

أضافت مدير عام المكتبة، أن الفعاليات تضمن رصد لسماء الليل، باستخدام تليسكوبات المكتبة الخاصة، للتعرف على طرق الرصد المختلفة، والإجابة على كل استفسارات المشاركين وأسئلتهم التي تخص الفضاء والفلك.

ولفتت إلى أن الفعالية متاح المشاركة فيها للأطفال، موضحة أن قيمة الرسوم 50 جنيها، ويمكن الحجز والتسجيل من خلال التوجه لمكتب العلاقات العامة يوميا.

ورشة المثقف الصغير

كشفت «مسلم»، تنفيذ ورشة ثقافية بعنوان «المثقف الصغير»، تستهدف الاطفال من سن 8 إلى 14 عاما، يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، لمناقشة كتب وعرض للموهوبين في المجالات المختلفة، ومسابقات ثقافية وندوات ومحاضرات، تهدف إلى رفع الوعي لدى الجيل الجديد، وترسخ قيم المواطنة لديه.

وأوضحت أن الورشة تقدمها سماح برهومة مسؤول تنمية الوعي الثقافي بالمكتبة، ومنى أبو طالب مسؤول تنمية المهارات بالمكتبة، مشيرة إلى أن الورشة تأتي استكمالا لما تقوم به مكتبة مصر العامة ببنها، من أنشطة وفعاليات ثقافية، فيما يتعلق بموضوعات في جميع المجالات، مثل تنمية المهارات الشخصية والتاريخ والهوية المصرية والبيئة، وما تواجهه من مشكلات، فضلا عن حقوق المرأة والتنمية المستدامة، وما تقوم به الدولة من مبادرات وجهود في هذا الصدد.