تفاصيل البرامج الصيفية بمكتبة مصر العامة في بنها.. تبدأ الخميس المقبل

أعلنت مكتبة مصر العامة ببنها في محافظة القليوبية، إطلاق برنامجين جديدين ضمن أنشطتها خلال الإجازة الصيفية، لرواد المكتبة من جميع الأعمار، وذلك في مجالات التنمية البشرية والتوعية الأثرية، في إطار اهتمام ودور المكتبة بالتوعية وتربية النشء.

وتستعرض «الوطن»، برامج مكتبة مصر العامة ببنها حول التنمية البشرية والتوعية الأثرية، وكيفية الاشتراك والرسوم الخاصة بهذه الأنشطة ومواعيد تنفيذها.

تفاصيل برنامج الشخصية العبقرية بمكتبة بنها العامة

وأوضحت نهلة مسلم، مدير عام مكتبة بنها العامة لـ«الوطن»، أنّ المكتبة أعلنت تنظيم برنامج تدريبي في مجال التنمية البشرية بعنوان «الشخصية العبقرية»، الذي يستهدف الفئة العمرية من 8 سنوات إلى 18 عامًا، مشيرة إلى أنّ مدة البرنامج 3 أسابيع، بمعدل يومين أسبوعيًا، ساعة ونصف يوميًا، على أنّ تكون مواعيد التدريب الاثنين والخميس من 10 صباحًا حتى 11 ونصف صباحًا، وقيمة الاشتراك في البرنامج 100 جنيه.

وأضافت «مسلم» أنّ البرنامج يتناول سمات الشخصية العبقرية وما هي الشخصية العبقرية؟، والتنظيم الجيد واستكشاف الذات والحوار الداخلي للعبقري، والابتكار والإبداع والتقلب الانفعالي لدى العباقرة وتخطي العقبات، وخلاصة الأبحاث الخاصة بذلك الموضوع، فضلًا عن تنظيم أنشطة طلابية مصاحبة للفاعليات، على أنّ يبدأ التدريب الخميس 1 يونيو المقبل، حيث تُسدد الرسوم خلال الفترة الصباحية من 9 صباحًا حتى 2 مساءً بمقر المكتبة بنها الجديدة حي الفلل آخر كورنيش النيل شارع رقم 8 «نجيب محفوظ»، بين مبنى محكمة الأسرة والمجلس القومي للمرأة.

برنامج الوعي الأثري لرواد مكتبة مصر العامة ببنها

كما أطلقت المكتبة ضمن الأنشطة الصيفية، برنامجًا للوعي الأثري، للتوعية بأسرار الحضارة المصرية، وتقرر تنظيم فاعلية للتوعية بالآثار الفرعونية في مدينة بنها، من خلال رحلة مجانية لزيارة تلك الأماكن بالتعاون مع إدارة الوعي الأثري المصري بالقليوبية، تتضمن زيارة ميدانية مجانية للمقبرة الأثرية والحمامات الرومانية «تل اتريب».

وسيكون موعد الرحلة في شهر يونيو المقبل، من الساعة 10 صباحًا حتى 12 مساءً عند اكتمال العدد، ويمكن الاشتراك من خلال توجه ولي الأمر لمكتب العلاقات العامة، لتسجيل بيانات الطالب وتتضمن الاسم والسن ورقم العضوية ورقم التليفون.