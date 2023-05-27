مؤلف «اللمبي 8 جيجا» عن زراعة إيلون ماسك لشريحة المخ: نبوءة الفيلم تحققت

في ساعات متأخرة من مساء أمس، كان العالم على موعد مع انطلاقة حقيقية وتجربة حية، لتقنية جديدة يمكنها أن تقلب عالم التكنولوجيا رأسًا على عقب، بعد ربط مخ الإنسان بالكمبيوتر، من خلال شريحة رقيقة تزرع داخل مخ الإنسان، الأمر الذي حصلت شركة «نيورالينك» المملوكة من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على الضوء الأخضر من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتنفيذه «رسميا»، وبدء أول تجربة إكلينيكية على الإنسان، تل التي جاءت على غرار الفيلم الكوميدي «اللمبي 8 جيجا».

شركة «نيورالينك»، المتخصصة في علوم الأعصاب والتابعة لـ إيلون ماسك، كشفت النقاب عن تجربة حية، لأول جهاز يتحكم في المخ من خلال رقاقات حاسوبية تزرع في الرأس، تمّ خلالها استخدام خنزير للتجربة ونجحت، وحصلت رسميًا على الموافقة لتجربتها على البشر وهو ما تحقق خلال أحداث فيلم اللمبي 8 جيجا قبل 13 عامًا، حينما تمّ تركيب شريحة في مخ «اللمبي»، وأصبح بسببها شخص آخر، فهل تحققت نبوءة الفيلم؟

تحقيق نبوءة الفيلم بتركيب الشريحة الدماغية رسميا

المؤلف والسيناريست نادر صلاح الدين، مؤلف فيلم «اللمبي 8 جيجا»، علق على هذا الشأن قائلًا، إنَّ «اللمبي 8 جيجا»، كان له مقاييس خلال كتابته، وأسس علمية أقيم عليها، من بينها التطور العلمي الذي يغزو العالم والذي جعل من كل شيء ممكن وقابل للتحقيق في الواقع.

وأضاف «صلاح الدين» لـ«الوطن»، أنَّه خلال كتابته للفيلم من وحي خياله، لم يكن يستبعد أن يرى تلك الأحداث في الواقع، وتصبح حقيقة يعيشها الأفراد، «لم أستبعد إن ده يحصل، اللمبي 8 جيجا فيلم معاصر وينفع يواكب كل الأوقات، بدليل إنه تنبأ باللي بيحصل من 13 سنة».

تركيب شريحة في دماغ الإنسان

كما أشار المؤلف والسيناريست، إلى أنَّ تحقيق فكرة الفيلم في الواقع، يمثل له سعادة كبيرة ونجاح بالتأكيد، ويوضح مدى صحة وجهة نظره وعمق رؤيته، «الفيلم بقى زي الأعمال الأمريكية اللي نادت بغزو الفضاء، وقد كان، وبقينا نشوف رواد فضاء ومركبات فضائية».

يُذكر أنَّ «فيلم اللمبي 8 جيجا» من بطولة محمد سعد ومي عز الدين وحسن حسني، ويتحدث عن شخصية «اللمبي» الشهيرة، التي تتعرض لحادث فيستغل الطبيب المعالج «الشواف» للواقعة ويركب شريحة ذكية داخل مخ البطل، يحمل عليها ملفات قانونية تساعده في نجاحه عمليًا كمحامي، وهو من إنتاج عام 2010، ومن إخراج أشرف فايق.