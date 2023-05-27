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أمن القاهرة: زيارة لطلاب إحدى المدارس بإدارة الحماية المدنية  

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:55 ص | السبت 27 مايو 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

قامت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم زيارة لعدد من طلاب إحدى المدارس بالقاهرة إلى (وحدة إطفاء الشروق بإدارة الحماية المدنية) حتى يتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة فى حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

ومن جانبهم توجه القائمين على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما صغار السن.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع