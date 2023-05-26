«الداخلية» توجه قافلة إنسانية وطبية بنطاق محافظتي الأقصر وأسوان

أعلنت وزارة الداخلية، أنه في ضوء المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى، واستمرارًا للدور المجتمعي للوزارة الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم جميع أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، جرى توجيه قافلة طبية وإنسانية بنطاق محافظتي الأقصر وأسوان.

قافلة طبية بمحافظتي الأقصر وأسوان

وواصلت وزارة الداخلية، فعاليات مبادرة «كلنا واحد.. معك في كل مكان»، تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجًا والسيدات المعيلات، إذ اضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية، بتوجيه قوافل طبية وإنسانية، استهدفت عددًا من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظتي الأقصر وأسوان، لتقديم كل أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

توزيع المساعدات العينية

وجرى توزيع عدد من المساعدات العينية، وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وكذا زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن، وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن.

كما جرى زيارة عدد من المنشآت الشرطية، للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.

وشارك في القافلة، عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان، لتيسير تلبية مطالب أهالي تلك القرى الأمنية والخدمية، وقد لاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.