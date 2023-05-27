«احترام الكبير» موضوع خطبة الجمعة القادمة.. والأوقاف تنشر موضوعات شهر يونيو

خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف تتناول موضوع «احترام الكبير» وتأتي الخطبة بتاريخ 2 يونيو المقبل ضمن 5 موضوعات حددتها وأعلنتها وزارة الأوقاف بعنوان «خطب شهر يونيو 2023»، إذ يتناول موضوع الجمعة الثانية 9 يونيو «الحج رحلة إيمانية»، بينما تتناول خطبة الجمعة الثالثة بتاريخ 16 يونيو موضوع «مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر»، أما الجمعة الرابعة بتاريخ 23 يونيو 2023 فيتناول موضوعها «فضل يوم عرفة وسنة الأضحية» وأخيرا الجمعة الخامسة بتاريخ 30 يونيو المقبل من المقرر أن تتحدث خطبتها عن «حديث القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة عن الأمن».

خطبة الجمعة القادمة

وبخصوص موضوع خطبة الجمعة القادمة بتاريخ 13 ذو القعدة 1444هـ الموافق 2 يونيو 2023 فمن المقرر أن يتناول «احترام الكبير»، وجاء في نص موضوع خطبة وزارة الأوقاف: فإن احترام الكبير قيمة إنسانية نبيلة وخلق إسلامي أصيل، ونظرة الإسلام إلى الكبار نظرة تقدير وإجلال، إذ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: (خياركم أطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا، وَأَحْسَنُكُمْ أخلاقًا).

احترام الكبير

وواصلت وزارة الأوقاف في عرض موضوع خطبة الجمعة القادمة عن احترام الكبير حيث جاء فيه: وقد دعا ديننا الحنيف إلى احترام الكبير وإكرامه وتبجيله، فهو الذي أفنى شبابه في طاعة الله (عز وجل)، وفي خدمة وطنه ومجتمعه، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ)، ويقول (صلى الله عليه وسلم): (لَيْسَ مِنا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُوَقرْ كَبيرنا).

وقالت وزارة الأوقاف أيضًا في عرض موضوع خطبة الجمعة القادمة: «وبلغ من اهتمام الشرع الحنيف بالكبير أن أوصى بمزيد من التخفيف عليه في أداء العبادات رأفة به ورعاية لضعفه، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفٌ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَالشَّيْحَ الْكَبِيرَ، وَذَا الْحَاجَةِ). كما اعتنى الإسلام بكبير المقام، وحث على توقيره واحترامه، حيث أمر نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم بالقيام إلى سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه) وقال لهم: (قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ)، ويقول نبينا ( عليه الصلاة والسلام): (أَنْزِلُوا النَّاسَ منازِلَهُمْ)، وفي ذلك إرشاد إلى إكرامهم وتبجيلهم، والإحسان إليهم».

وأكّد موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف أنَّ قيمة احترام الكبير تتأكد إذا كان الكبير ذا رحم؛ لذلك كان احترام الوالدين وبرهما شيئًا لا نظير له، فقد أمرنا الحق سبحانه وتعالى بتمام البر والإكرام لهما.