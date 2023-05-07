خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف: بركة أسماء الله الحسنى وأثر فهمها

يتناول موضوع خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف بتاريخ 22 شوال 1444هـ، 12 مايو 2023 «أسماء الله الحسنى.. بركتها وأثر فهمها في حياتنا»، وقد قررت الوزارة التوسع في وقت خطبة الجمعة ليكون ما بين 10 دقائق و15 دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع تأكيد أهمية البلاغة الإيجاز، «وأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير» بحسب بيان وزارة الأوقاف، وذلك فيما يخص موضوع خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف.

موضوع خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف

وبخصوص موضوع خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف عن «أسماء الله الحسنى.. بركتها وأثر فهمها في حياتنا» فقد أعلنت الوزارة نص موضوع الخطبة وجاء فيه: إن العلم بأسماء الله الحسنى أشرف العلوم وأساسها؛ لذلك جاء الأمر بإحصائها، وفهم معانيها، والعمل بمقتضاها في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، ومَن عَلِمَ أن الله سميع بصير عليم مطلع مراقب؛ فوَّض أمره إليه، وعمل بطاعته، وابتعد من معصيته، ومن علم أن الله عليم بسره ونجواه وبعلانيته وبما تُكِنه الأنفس وتخفيه الصدور عمل في مرضاته وابتعد عما يغضبه (جل وعلا).

أسماء الله الحسنى بركتها وأثر فهمها في حياتنا

وجاء في نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيه (مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمْ وَلَا حَزَنْ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِي حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِي قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي، إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا)، وسَمِعَ (صلى الله عليه وسلم) رَجُلًا يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُدِ: اللهم إني أَسْأَلُكَ يَا اللهُ الأَحَدُ الصَّمَدُ، الذي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، فَقَالَ (عليه الصلاة والسلام): (قَدْ غُفِرَ لَهُ، قَدْ غُفِرَ لَهُ، قَدْ غُفِرَ لَهُ).

وواصلت وزارة الأوقاف عرض خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف عن أسماء الله الحسنى قائلة: وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو ربه (جل وعلا) بأسمائه الحسنى، فكان يقول (صلى الله عليه وسلم) عند الكرب: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العظيم، لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ). فما أحوجنا إلى إدراك معاني أسماء الله الحسنى ودعائه عز وجل بها ؛ لتزكو نفوسنا، وتطمئن قلوبنا، وترقى تعاملاتنا، وتستجاب دعواتنا.

وفيما يلي نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف: