دعاء الريح الشديدة.. «الإفتاء» توضح الصيغة والسنن المستحبة

رياح شديدة تشهدها القاهرة وعدد من المدن خلال ساعات مختلفة من اليوم، لذا يبحث كثيرون عن دعاء الريح الشديدة، وذلك لترديده عند هبوبها، حيث أنّ ترديد الدعاء سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويوضح التقرير التالي ما يُستحب ترديده وفقاً لما أوضحته دار الإفتاء المصرية كما ورد في السنة النبوية.

دعاء الريح الشديدة

أوضحت دار الإفتاء المصرية، إن كثيرا من الأدعية وردت في السُّنَّة النبوية، منها دعاء الريح الشديدة، ومنها ما روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا عصفت الرياح: «اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ»، رواه مسلم.

صيغ للدعاء عند هبوب الرياح الشديدة

وهناك أيضاً صيغ أخرى من السنة النبوية عن ترديد الدعاء عند هبوب الرياح الشديدة، وهي كالتالي:

- اللهم إنا نسألك من خيرِ هذه الريح، وخير ما فيها، وخير ما أُمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح، وشر ما فيها وشر ما أُمرت به.

- اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها رِيحا.

- اللهم يا رازق السائلين، ويا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، ويا ولي المؤمنين، ويا خير الناصرين، يا غياث المستغيثين، ارزقني يا أرحم الراحمين.

- اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك.

سنن الدعاء أثناء هبوب الريح الشديد

وأشارت دار الإفتاء إلى أنّ هناك سنن محببة أثناء الدعاء وهي أن يسأل الداعي ربَّه خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ويستعيذ به من شرِّها، وشرِّ ما فيها، وشرِّ ما أرسلت به، وأن يجعلها رحمةً، ولا يجعلها عذابًا، ورياحًا لا ريحًا، وأن يفزع لصلاة ركعتين عندها؛ لئلَّا يكون غافلًا.