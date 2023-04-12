انهيار مبنى بسبب الرياح الشديدة في السعودية «فيديو»

تداول بعض منصّات التواصل الاجتماعي، صباح اليوم، لقطات لمقطع فيديو يظهر حطام انهيار واجهة أحد المباني في الشوارع الرئيسية بمدينة بريدة في المملكة العربية السعودية، نتيجة الرياح الشديدة وسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

الرياح الشديدة تتسبب في سقوط مبنى بالسعودية

وبحسب صحيفة «المدينة» السعودية، أظهر مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، آثارًا جسيمة لتساقط واجهة أحد المباني، حيث تعرضت سيارات عدة كانت أسفل المبنى للضرر بشكل كبير، جراء الحجارة التي سقطت عليها، وتسببت في كسر الزجاج الأمامي.

وقال موثق مقطع الفيديو المتداول، إنّ الهواء الشديد تسبب في سقوط جدران أحد المباني بمدينة بريدة، وتضرر عدد كبير من السيارات، وسط دهشة المتابعين الذين حمدوا الله على سلامة المجاورين للمبنى، بعد ملاحظتهم للدمار الذي خلفته الرياح.

هطول أمطار على المسجد النبوي

هطلت أمطار غزيرة، اليوم، على أجزاء عدة متفرقة من المدينة المنورة وساحات المسجد النبوي، حيث لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار، خلال الساعات القليلة المقبلة.