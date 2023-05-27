«ديلي ميل»: فيضانات إسبانيا تجرف سيدة وطفلها (صور وفيديو)

جرفت الفيضانات العارمة، التي اجتاحت مناطق واسعة في جنوب إسبانيا، خلال الساعات القليلة الماضية، سيارة بداخلها سيدة وطفلها، في مشهد مرعب وثقته الكاميرات في المنطقة.

لقطة مرعبة لفيضانات إسبانيا: الضحايا أم وطفلها

ووفقا لموقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإنَّ الفيضانات التي أغرقت شوارع أسبانيا، جرفت سيدة وطفلها، كانا يتواجدان داخل سيارة الأم، بعد أن دفعتها المياه الجارفة بعيداً عن الطريق.

فيضانات إسبانيا.. المياه تدفع طفلاً صغيراً

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مدينة «مولينا دي سيجورا- Molina de Segura» في «مورسيا»، يوثَّق لحظة دفع المياه للطفل الصغير، لتجرفه من كرسيه المتحرك، بل كادت الفيضانات تجره، قبل أن يمسكه أحد الماره ويلتقطه بعيداً عن مصدر الخطر.

https://videos.dailymail.co.uk/video/mol/2023/05/26/4349386584000184901/480x270_MP4_4349386584000184901.mp4

https://videos.dailymail.co.uk/video/mol/2023/05/26/271128367697866969/480x270_MP4_271128367697866969.mp4

فيضانات إسبانيا.. المياه تعيق القيادة

كما أظهر مقطع فيديو آخر، رجلاً من نفس المدينة أثناء محاولته باستماته قيادة سيارته عبر المياه المتدفقة بقوة شديدة، فيما يبدو تردده أثناء القيادة، واقترابه من أحد التقاطعات، قبل أن ينمكن أخيراً من الفرار بسيارته من الماء.

فيضانات إسبانيا العارمة بسبب تغير المناخ

وأضاف تقرير الصحيفة أن تغير الطقس فجأة من الحرارة إلى المطر، تسبب في هطول أمطار غزيرة، تحولت إلى فيضانات جارفة، أغرقت شوارع إسبانيا.

وبلغ معدل هطول الأمطار 40 لتراً لكل متر مربع في ساعة واحدة، كما ضربت الفيضانات ساحل البحر المتوسط، لتبتلع أجزاءً من «مورسيا» أمس الجمعة، كما أغرقت عدداً من المناطق السياحية، ومنها «أليكانتي» على سبيل المثال، كما أغرقت المنازل والشركات وجرفت السيارات.

ونقلت «ديلي ميل» وصف عمليات الإنقاذ التابعة للطوارئ في «مورسيا»، بأنَّ فيضانات إسبانيا الأخيرة في «فالينيكا» والمدن الإسبانية هي الأسوأ على الإطلاق.